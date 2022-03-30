🔎Ramazan ayında kilo vermenin 10 sağlıklı yolu! 👍Oruç tutarken zayıflamanız mümkün! 🍳Ramazanda nasıl kilo verilir?
Ramazan ayında oruç tutarken uzun süreler vücut ac ve susuz kalıyor, iftar ve sahur zamanları yemek yeniyor bu aralıklarda da porsiyonlara ve yenilenlere dikkat edilmesi büyük önem taşıyor. Kilosunu korumak veya vermek isteyenler Ramazan ayında bunun nasıl mümkün olacağını merak ediyor. Oruç tutarken zayıflamanız mümkün olabiliyor ve bunun için Ramazan ayında kilo vermenin 10 sağlıklı yolunu sizler için hazırladık. Peki Ramazanda nasıl kilo verilir? İşte yanıtı!
Milyonlarca Müslüman vatandaşın heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan için geri sayım başlarken formunu korkumak isteyenler de bu konudaki araştırmalarını hızlandırdı. Uzun saatler aç ve susuz kalınması, yemek yenilen saatlerin değişmesiyle birlikte metabolizma hızında düşüş ve vücutta da farklılıklar oluyor. Kilosunu korumak ya da iftarda, sahurda yediklerini dengeleyerek zayıflamak isteyenler için dikkat edilmesi gerekenleri derledik. Oruç tutarken zayıflamanız mümkün! Ramazanda nasıl kilo verilir? Ramazan ayında kilo vermenin 10 sağlıklı yolu nedir sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.
Sahura Mutlaka Kalkın
Ramazanın en önemli olan öğünü sahurdur. Ramazanın gelmesi ile birlikte zaten az olan öğün sayısı sahurun da atlanması ile birlikte daha fazla azalır. Bu durum da metabolizmanızın yavaşlamasına sebep olur. Bunun için ramazan boyunca mutlaka sahur yapmaya özen gösterin. Ramazanda nasıl zayıflanır diyorsanız sahur ve iftarda dengeyi kurabilmenizin çok önemli olduğunu unutmayın.
Öğün Sayınızı Ara Öğünlerle Destekleyin
Metabolizmanızın yavaşlamasını engelleyebilmek için öğün sayınızı artırın. Sahur vakti ve iftar saati olmak üzere 2 öğün tüketmektense öğün sayınızı çoğaltabilirsiniz. Bunun için iftarınızı 15 dakika ara olacak şekilde ikiye bölün. İftardan sonra hafif bir ara öğün yapın. Sahurunuzu biraz daha erkene alarak ezan okunmadan yarım saat önce son bir ara öğün daha yaparak günü kapatın. Bu sayede ramazan boyunca 5 öğün olacak şekilde beslenip metabolizma hızınıza katkıda bulunun.
Öğün sayınızı arttırmanız sayesinde tek öğünde fazla yemek yemekten kaçınıp ramazan boyunca mide rahatsızlıklarının da önüne geçmiş olacaksınız.
Porsiyonlarınızda Ölçüyü Kontrol Edin
Oruç diyeti yapmak istiyorsanız her diyette olduğu gibi porsiyonlarınızı küçülterek işe başlamalısınız. Leziz yemeklerin tadına bakarken porsiyonlarınızı abartmamanız önemlidir. Özellikle iftarda uzun süreli açlığın vermiş olduğu hisle porsiyon kontrolü yapmak zorlaşabilir. Bu noktada sofrada kendinize ait bir tabak bulundurmanız porsiyon kontrolünde size yarar sağlayacaktır.
Yiyeceğiniz kadar miktarları tabağınıza alın ve tabağınız bittikten sonra sofradan kalkın. Tabağınızı küçük tercih ederek tabağın daha dolu gözükmesini sağlayıp midenizle birlikte göz doygunluğu da yakalayarak sofradan daha tok kalkabilirsiniz.
Bolca Su Tüketmeye Özen Gösterin
Şimdiye kadarki maddeler size biraz zorlayıcı gelmiş olabilir, haydi şimdi basit ama etkili bir öneriye geçelim. Ramazanda nasıl zayıflanır sorusunun en basit cevaplarından biri su tüketimine dikkat etmektir. Ramazanda kilo vermek için yediğiniz besinleri vücudunuzun verimli şekilde kullanması da önemlidir, sindirim için de su tüketimi ihmal edilmemelidir. Su, metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olur. Bunun için ramazanda da su tüketimini ihmal etmeyin. İftarla birlikte birden suya yüklenmek yerine su tüketiminizi iftar ve sahur arasına yayın. En az 2-2.5 litre su tükettiğinizden emin olun.