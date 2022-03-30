🔎Ramazan ayında kilo vermenin 10 sağlıklı yolu! 👍Oruç tutarken zayıflamanız mümkün! 🍳Ramazanda nasıl kilo verilir?

Sahura Mutlaka Kalkın



Ramazanın en önemli olan öğünü sahurdur. Ramazanın gelmesi ile birlikte zaten az olan öğün sayısı sahurun da atlanması ile birlikte daha fazla azalır. Bu durum da metabolizmanızın yavaşlamasına sebep olur. Bunun için ramazan boyunca mutlaka sahur yapmaya özen gösterin. Ramazanda nasıl zayıflanır diyorsanız sahur ve iftarda dengeyi kurabilmenizin çok önemli olduğunu unutmayın.