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Haberler Yaşam İzmir Körfezi'nde alarm! Deniz yeşile büründü

İzmir Körfezi'nde alarm! Deniz yeşile büründü

İzmir'in Balçova ilçesinde flamingoların da aralarında bulunduğu çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü'nün bir bölümü, havaların ısınmaya başlamasıyla deniz yosunuyla kaplandı.

29.03.2022 15:54 - Son Güncelleme: 29.03.2022 15:54
İzmir Körfezi’nde alarm! Deniz yeşile büründü

Kirliliğe bağlı olarak deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla meydana gelen ve en son geçen yıl sonbaharda etkili olan yosunlar, yeniden İzmir Körfezi'nde yayılmaya başladı.

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İzmir Körfezi’nde alarm! Deniz yeşile büründü

Halk arasında "deniz marulu" olarak da bilinen deniz yosunları, özellikle iç körfezin güneyinde İnciraltı kıyılarındaki Çakalburnu Lagünü'nü yeşile bürüdü.

İzmir Körfezi’nde alarm! Deniz yeşile büründü

Flamingo başta olmak üzere çok sayıda kuşun yaşadığı lagünde, suyun yüzeyi deniz yosunlarıyla örtüldü.

İzmir Körfezi’nde alarm! Deniz yeşile büründü

Uzmanlar, denizde yapılacak temizleme çalışmalarının yanı sıra deniz yosununun üremesine neden olacak şartları ortadan kaldırmanın önemine dikkati çekiyor.

İzmir Körfezi’nde alarm! Deniz yeşile büründü

"EKONOMİYE KAZANDIRILABİLİR"
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi ve Algal Teknoloji Laboratuvarı Koordinatörü Prof. Dr. Meltem Conk Dalay, AA muhabirine, özellikle endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde deniz yosunu oluştuğunu söyledi.

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