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Edirne'de Güner ailesi katledildi! 4 kişinin öldürüldüğü olayda şok detaylar ortaya çıkmaya başladı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir evde aynı Güner ailesinden dede, baba, anne ve oğul 4 kişi ölü bulundu. İlçeye bağlı Elmalı köyünde aileden haber alınamaması üzerine vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri Mehmet, Mehmet, Filiz ve Anıl Güner'in silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Yaşananlar sonrası olaya ilişkin flaş detaylar ortaya çıktı.

29.03.2022 19:17 - Son Güncelleme: 29.03.2022 19:55
Edirne’de Güner ailesi katledildi! 4 kişinin öldürüldüğü olayda şok detaylar ortaya çıkmaya başladı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

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Edirne’de Güner ailesi katledildi! 4 kişinin öldürüldüğü olayda şok detaylar ortaya çıkmaya başladı

İddialara göre, Uzunköprü'nün Elmalı Köyünde yaşayan bir aileden haber alamayan yakınları eve gittiğinde vahşetle karşılaştı.

Edirne’de Güner ailesi katledildi! 4 kişinin öldürüldüğü olayda şok detaylar ortaya çıkmaya başladı

Anne, baba, çocuk ve dedenin silahla vurulmuş olduğunu gören komşular durumu jandarma ve ambulans ekiplerine bildirdi.

Edirne’de Güner ailesi katledildi! 4 kişinin öldürüldüğü olayda şok detaylar ortaya çıkmaya başladı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Edirne’de Güner ailesi katledildi! 4 kişinin öldürüldüğü olayda şok detaylar ortaya çıkmaya başladı

ŞOK DETAYLAR ÇIKMAYA BAŞLADI

katliam iddiaya göre Güner ailesinin her gün düzenli olarak teslim ettikleri sütleri kooperatife götürmemeleriyle ortaya çıktı.

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