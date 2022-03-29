Edirne'de Güner ailesi katledildi! 4 kişinin öldürüldüğü olayda şok detaylar ortaya çıkmaya başladı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir evde aynı Güner ailesinden dede, baba, anne ve oğul 4 kişi ölü bulundu. İlçeye bağlı Elmalı köyünde aileden haber alınamaması üzerine vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri Mehmet, Mehmet, Filiz ve Anıl Güner'in silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Yaşananlar sonrası olaya ilişkin flaş detaylar ortaya çıktı.
29.03.2022 19:17 - Son Güncelleme: 29.03.2022 19:55
İddialara göre, Uzunköprü'nün Elmalı Köyünde yaşayan bir aileden haber alamayan yakınları eve gittiğinde vahşetle karşılaştı.