Ramazan ayında iftar sofralarının gözdesi olan yassı kadayıfa yüzde 90 talep arttı
Malatya'da yassı kadayıf özellikle ramazan aylarının olmazsa olmazıdır. Bu yıl da iftar sofralarının gözdesi olan tatlıya yüzde 90 talep arttı. Malatya'da ramazan gelince akla ilk yassı kadayıf geldiğini söyleyen işletmeci Mehmet Emin Doğan: " Dışarıdan Malatya'ya gelenler gelir, yassı kadayıfını alır öyle gider." ifadelerini kullandı. Kentin vazgeçilmezi olan tatlının içerisinde ceviz, fındık, fıstık, kaymak gibi ürünler bulunuyor.
13.05.2020 13:32
- Son Güncelleme: 13.05.2020 13:47
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