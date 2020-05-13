RAMAZAN İMSAKİYE
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Ramazan ayında iftar sofralarının gözdesi olan yassı kadayıfa yüzde 90 talep arttı

Malatya'da yassı kadayıf özellikle ramazan aylarının olmazsa olmazıdır. Bu yıl da iftar sofralarının gözdesi olan tatlıya yüzde 90 talep arttı. Malatya'da ramazan gelince akla ilk yassı kadayıf geldiğini söyleyen işletmeci Mehmet Emin Doğan: " Dışarıdan Malatya'ya gelenler gelir, yassı kadayıfını alır öyle gider." ifadelerini kullandı. Kentin vazgeçilmezi olan tatlının içerisinde ceviz, fındık, fıstık, kaymak gibi ürünler bulunuyor.

13.05.2020 13:32 - Son Güncelleme: 13.05.2020 13:47
Ramazan ayında iftar sofralarının gözdesi olan yassı kadayıfa yüzde 90 talep arttı

İçerisine tercihe göre ceviz, fındık, fıstık, kaymak gibi ürünler de konulan tatlı ramazanda da yoğun talep görüyor.

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Ramazan ayında iftar sofralarının gözdesi olan yassı kadayıfa yüzde 90 talep arttı

Kente gelenlerin tercih ettikleri tatların başında gelen yassı kadayıf, un, maya ve yumurtanın yaklaşık 20 dakikalık lezzet yolculuğunun ardından damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

Ramazan ayında iftar sofralarının gözdesi olan yassı kadayıfa yüzde 90 talep arttı

Yılın her günü satılan ve yöre halkı tarafından tercih edilen yassı kadayıf, ev sahipleri ve konukları için baklavaya alternatif de oluşturuyor.

Ramazan ayında iftar sofralarının gözdesi olan yassı kadayıfa yüzde 90 talep arttı

Yassı kadayıf imalathanesi işleten Mehmet Emin Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babası ve amcalarından öğrendiği mesleğini 30 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Ramazan ayında iftar sofralarının gözdesi olan yassı kadayıfa yüzde 90 talep arttı

Doğan, yassı kadayıfın hamuru için 3 çeşit un ve maya kullandıklarını belirterek, "Yassı kadayıf, ramazan ayının olmazsa olmazıdır.

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