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Kemal Sunal'ın efsane filmi Şabaniye nerede çekildi? Filmdeki çiftlik nerede? İşte Yeşilçam'da bir tarih yolculuğu

Kemal Sunal'ın her filmi bir efsanedir. Hepsi mutlaka hafızalarımızdadır. Kibar Feyzo'dan, Süt Kardeşler'e, Postacı'dan, Sakar Şakir'e... Onlardan biri de Şabaniye... Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği, 1984 yapımı Şabaniye konusu itibariyle eşi benzeri olmayan yapımlardan biri. Şaban, beceriksizliği ve saf haliyle dikkatleri çekse de kan davası yüzünden kadın rolüne girmek zorunda kalır ve Şabaniye olur, kadın halinde ise sanki ayrı bir kişidir. Kan davalısı kendisine aşık olmakta, kendisi de kanlılarının kızlarına aşık olmuştur. Kadrosunda Kemal Sunal, Çiğden Tunç, Adile Naşit, Erdal Özyağcılar, Reha Yurdakul gibi isimlerin yer aldığı 'Şabaniye filmi nerede çekildi?' sorusu günün izleyici tarafından en çok merak edilen sorusu oldu. Peki Şabaniye filmindeki çiftlik nerede? Hadi gelin başta Şabaniye olmak üzere Yeşilçam mekanlarında tarihi bir yolculuğa çıkalım.

13.05.2020 13:53 - Son Güncelleme: 13.05.2020 13:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





