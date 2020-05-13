RAMAZAN İMSAKİYE
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Kemal Sunal'ın efsane filmi Şabaniye nerede çekildi? Filmdeki çiftlik nerede? İşte Yeşilçam'da bir tarih yolculuğu

Kemal Sunal'ın her filmi bir efsanedir. Hepsi mutlaka hafızalarımızdadır. Kibar Feyzo'dan, Süt Kardeşler'e, Postacı'dan, Sakar Şakir'e... Onlardan biri de Şabaniye... Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği, 1984 yapımı Şabaniye konusu itibariyle eşi benzeri olmayan yapımlardan biri. Şaban, beceriksizliği ve saf haliyle dikkatleri çekse de kan davası yüzünden kadın rolüne girmek zorunda kalır ve Şabaniye olur, kadın halinde ise sanki ayrı bir kişidir. Kan davalısı kendisine aşık olmakta, kendisi de kanlılarının kızlarına aşık olmuştur. Kadrosunda Kemal Sunal, Çiğden Tunç, Adile Naşit, Erdal Özyağcılar, Reha Yurdakul gibi isimlerin yer aldığı 'Şabaniye filmi nerede çekildi?' sorusu günün izleyici tarafından en çok merak edilen sorusu oldu. Peki Şabaniye filmindeki çiftlik nerede? Hadi gelin başta Şabaniye olmak üzere Yeşilçam mekanlarında tarihi bir yolculuğa çıkalım.

13.05.2020 13:53 - Son Güncelleme: 13.05.2020 13:53
Kemal Sunal'ın efsane filmi Şabaniye nerede çekildi? Filmdeki çiftlik nerede? İşte Yeşilçam'da bir tarih yolculuğu

Kan davası yüzünden Şaban'ın peşinde adamlar vardır. Kurnaz Şaban, kaçmak için ilginç bir yol bulur. Kadın kılığına girerek, şarkıcı olur ve Şabaniye ismiyle sahneye çıkar. Daha ilk günden, onu dinlemeye gelen kanlısı Şabaniye'ye aşık olur. Ancak Şabaniye'ye aşık olan düşmanı, bir yandan da deliler gibi Şaban'ı aramaktadır. İkili arasında komik bir kovalamaca başlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kemal Sunal'ın efsane filmi Şabaniye nerede çekildi? Filmdeki çiftlik nerede? İşte Yeşilçam'da bir tarih yolculuğu

Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Şabaniye başta olmak üzere Yeşilçam mekanlarında tatlı bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz?

Kemal Sunal'ın efsane filmi Şabaniye nerede çekildi? Filmdeki çiftlik nerede? İşte Yeşilçam'da bir tarih yolculuğu

ADIM ADIM YEŞİLÇAM

Yıllardır adeta film platosu olarak kullanılan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı eski adıyla Harran, şimdiki ismiyle Kavalcık Köyü, Kibar Feyzo, Adak, Ezo Gelin, Kaçak, Asi, Kasaba gibi birçok film ve diziye ev sahipliği yaptı.

Kemal Sunal'ın efsane filmi Şabaniye nerede çekildi? Filmdeki çiftlik nerede? İşte Yeşilçam'da bir tarih yolculuğu

Filmler çekilirken Adile Naşit, Türkan Şoray, Tarık Akan, Fatma Girik, Kadir İnanır, Necla Nazır, Şener Şen, Kemal Sunal, Müjde Ar, İlyas Salman ile Asi dizisinin birçok oyuncusunu ağırlayan köyün son aylardaki misafirleri ise Suriyelilerden oluşuyor.

Kemal Sunal'ın efsane filmi Şabaniye nerede çekildi? Filmdeki çiftlik nerede? İşte Yeşilçam'da bir tarih yolculuğu

Kibar Feyzo filminde başlık parasını toplamak için köyden ayrılan ve çalıştığı yerde başkalarına 300 lira verilirken kendisine 100 lira verilmesine tepki gösteren Kibar Feyzo'nun (Kemal Sunal), aradaki farka itiraz etmesi ile "onlar sendikalı" denmesi, Kibar Feyzo'nun da "Ben de Harranlıyam" diye yanıt vermesi, filmin en fazla akıllarda kalan repliğini oluşturuyor.

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