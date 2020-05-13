Kemal Sunal'ın efsane filmi Şabaniye nerede çekildi? Filmdeki çiftlik nerede? İşte Yeşilçam'da bir tarih yolculuğu
Kemal Sunal'ın her filmi bir efsanedir. Hepsi mutlaka hafızalarımızdadır. Kibar Feyzo'dan, Süt Kardeşler'e, Postacı'dan, Sakar Şakir'e... Onlardan biri de Şabaniye... Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği, 1984 yapımı Şabaniye konusu itibariyle eşi benzeri olmayan yapımlardan biri. Şaban, beceriksizliği ve saf haliyle dikkatleri çekse de kan davası yüzünden kadın rolüne girmek zorunda kalır ve Şabaniye olur, kadın halinde ise sanki ayrı bir kişidir. Kan davalısı kendisine aşık olmakta, kendisi de kanlılarının kızlarına aşık olmuştur. Kadrosunda Kemal Sunal, Çiğden Tunç, Adile Naşit, Erdal Özyağcılar, Reha Yurdakul gibi isimlerin yer aldığı 'Şabaniye filmi nerede çekildi?' sorusu günün izleyici tarafından en çok merak edilen sorusu oldu. Peki Şabaniye filmindeki çiftlik nerede? Hadi gelin başta Şabaniye olmak üzere Yeşilçam mekanlarında tarihi bir yolculuğa çıkalım.
Kan davası yüzünden Şaban'ın peşinde adamlar vardır. Kurnaz Şaban, kaçmak için ilginç bir yol bulur. Kadın kılığına girerek, şarkıcı olur ve Şabaniye ismiyle sahneye çıkar. Daha ilk günden, onu dinlemeye gelen kanlısı Şabaniye'ye aşık olur. Ancak Şabaniye'ye aşık olan düşmanı, bir yandan da deliler gibi Şaban'ı aramaktadır. İkili arasında komik bir kovalamaca başlar.
Kibar Feyzo filminde başlık parasını toplamak için köyden ayrılan ve çalıştığı yerde başkalarına 300 lira verilirken kendisine 100 lira verilmesine tepki gösteren Kibar Feyzo'nun (Kemal Sunal), aradaki farka itiraz etmesi ile "onlar sendikalı" denmesi, Kibar Feyzo'nun da "Ben de Harranlıyam" diye yanıt vermesi, filmin en fazla akıllarda kalan repliğini oluşturuyor.