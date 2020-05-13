9 ilde koronavirüs alarmı! Vaka sayıları arttı
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede adım adım normalleşme sürecine geçilirken, Anadolu'daki bazı şehirlerde yaşanan rehavet uzmanları korkutuyor. Oluşan rehavet sonucu 9 ilde vaka sayılarının yeniden artması endişe yarattı. İşte detaylar...
13.05.2020 13:07
- Son Güncelleme: 13.05.2020 13:07
Virüsle mücadelede alınan tedbirler büyük şehirlerde vaka sayılarını aşağıya çekerken, Adanolu'da bazı şehirlerden endişelendiren haberler geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Havaların ısınmasıyla evde izolasyonu gevşeten vatandaşlar, maske, sosyal mesafe gibi hayati tedbirleri de ihmal edince vaka sayıları arttı.
9 VAKADAN 450 VAKAYA
Alınan önlem ve uygulanan yasaklara rağmen vaka sayısının arttığı illerin başında Batman geliyor. 3 Nisan'da 9 olarak açıklanan vaka sayısı büyük bir artışla bu hafta 450'ye kadar yükseldi.
Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte artan koronavirüs vakalarına dikkati çekerek, radikal kararlar almak zorunda olduklarını ve Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanması için hükümete öneride bulunabileceklerini söyledi.
UŞAK DA KIPIRDANDI
Nüfusa göre koronavirüs vakasının en çok görüldüğü yerlerden biri olan Uşak'ta da manzara aynı. 2 Nisan'da 38 olarak kayıtlara geçen vaka sayısı son döneme yükselişe geçti. 367 bin nüfuslu kentte 2 bin 950 test yapıldı. Toplam vaka sayısının ise 441 olduğu açıklandı.