Matcha sandığınız kadar masum değil! İşte yeni gözde içecek Matcha hakkında bilmeniz gerekenler!
Son dönemin popüler içeceği Matcha, kafe ve restorantlarda mucize içecek muamelesi görüyor. Matcha çayı, kilo verdiren içecek olarak hayatımıza girmeyi başardı ancak gerçek pek iç açıcı değil. Peki Matcha nedir? Matcha çayı gerçekten kilo verdiriyor mu? İşte mucize içecek olarak tüketilen 'Marcha'nın zararları!
Sosyal medyada sıklıkla karşılaştığımız ve son zamanlarda restoran ve kafelerde servis edilmeye başlanan matcha'yı duydunuz mu bilmiyorum? Ancak çok yakın zamanda mutlaka duyacaksınız. Çünkü bu çay kilo vermek için bir mucize olarak tanıtılıyor. Peki matcha bir mucize mi? Hayır, mucize değil ama beslenme uzmanı olarak matcha'nın yararları olduğunu söyleyebilirim. Yapılan güncel bilimsel çalışmalar matcha'nın yüksek antioksidan içerdiğini gösteriyor. Bu araştırmalarda matcha'nın kalp hastalıklarından ve Tip 2 diyabetten koruyucu etki oluşturduğu, beyin fonksiyonlarını geliştirdiği belirtiliyor.
Unutmayın ki sağlıklı besinlerden oluşan yeterli beslenme olmaksızın hiçbir besin ya da içecek ne kilo verdirir ne de sağlıklı bir kalbe, beyne erişmeniz mümkün olur. İşte Sabah'ın haberine göre; bugün dünyayı kasıp kavuran Matcha'nın üretimi, geçmişten bugüne kullanımı, potansiyel yararları ve fazla tüketiminin oluşturabileceği riskler...
MATCHA NEDİR?
Matcha ilk olarak Çin'de Tang Hanedanlığı'nda keşfedilmiş, 14. ve 16. yüzyıllar arasında Japonya'da yaygın olarak tüketilmeye başlamıştır. Zen Budizmi'nin önemli bir parçası olan bu çayın rahatlatıcı, stresi azaltıcı ve bilişsel fonksiyonu güçlendirici etkilerinin olduğu bilinmektedir.
Matcha toz haline getirilmiş kaliteli bir yeşil çaydır. Ufalanmış anlamına gelen 'ma' ve çay anlamına gelen 'cha' sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşur. Diğer çaylarla aynı bitki ailesinden gelse de farklı şekilde yetiştirilir ve hazırlanır. Matcha yetiştirilirken hasattan 20-30 gün önce güneş ışığıyla ilişkisi kesilir. Bunun sonucunda bitkinin fotosentez hızı azalır ve büyümesi yavaşlar. Bu da bitkide klorofil üretimini ve amino asit içeriğini artırır, bitkinin daha koyu yeşil bir renge sahip olmasını sağlar.
Çay bitkisinin yaprakları toplandıktan sonra oksitlenmeyi önlemek amacıyla buharda bekletilir. Sonrasında ise damar, sap ve yabancı maddelerinden ayrışan yapraklar kurutulup öğütülerek ince toz haline getirilir.
Günümüzde halen Çin ve Japon kültüründe eşsiz bir yere sahiptir. Matcha, Japon çay seremonilerinin değişmez bir parçası olmaya devam etmektedir. Matcha hazırlanırken desenli seramik kaplar, bambu whisk ve bambu kaşık gibi özel aletler kullanılır, köpürmesi ve uygun su sıcaklığının sağlanması istenir. Toz halinde olduğu için demlenme yapılmaz, sıcak suya eklenir ve bambu kaşıklar ile karıştırılır. Bundan dolayı diğer çaylardan farklı olarak hem suda çözünen hem de çözünmeyen tüm bileşenleri içerir. Yapısında kafein, antioksidan bileşenler ve L-teanin yeşil çaydan çok daha yoğun düzeydedir.
MATCHA NASIL TÜKETİLİR?
Matcha sıcak su ile hazırlanarak çay şeklinde, süt ilave edilerek matcha latte olarak veya çiğ sebze ve meyvelerle yaz günlerinde keyifle içilecek smothielerin içerisinde yer alabilir. Bunun yanında matcha tozu ekmek, çorba, kek, muffin, pankek, kurabiye, krep, çikolata, dondurma gibi çeşitli tariflere de lezzet ve sağlık katabilir.