Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2019 ilk oruç ne zaman tutulacak? 2019 Diyanet rakvimi
Ramazan ayı, her yıl belli bir ay içerisinde oruç tutularak geçirilen mübarek bir aydır. 2019 yılı Ramazan ayı için İslam alemi hazırlık içinde. Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşayanlar ilk orucun hangi gün tutulacağını araştırıyor. Peki, 2019 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?
Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Oruçların tutulduğu Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İslam'a göre manevi derecesi çok yükzek ve kazancı pek büyük olan Ramazan ayı bu yılda huşu içinde karşılanacak. Müslümanlar, İslam'ın beş şartından biri olan oruç ibadetini yerine getirmek için güzelce hazırlanırlar. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2019 yılında ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
RAMAZAN AYI İLE İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTUACAK?
Diyaner İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, bu yıl ilk oruç 6 Mayıs Pazartesi günü tutulacak. Milyonlarca Müslüman, 6 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla oruçlu olacak ve İslam dininin önemli ibadetlerindne olan oruç ibadetini yerine getirecek. 2019 yılı Ramazan ayının son orucu ise 3 Haziran'da tutulacak.
Hz. Muhammed (S.A.V),Ramazan'ın önemi hakkında şöyle buyurmuştur. "Kim inanarak ve mükafatını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ın gecelerini ihya ederse, onun geçmiş günahları bağışlanır. "Ramazan'ın evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluştur. Her kim, bu ayda idaresi altında bulunanların iş yükünü hafifletirse, Allah onu mağfiret eder ve cehennem azabından kurtarır". "Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur".
Bu ay sabır, iyilik ve güzellik ayıdır. Müslüman'ın rızkının artırıldığı bir aydır. Her kim bu ayda oruçlu bir kimseye iftar ettirirse, günahlarının affına ve cehennemden kurtuluşuna vesile olur. Ayrıca ona iftar eden oruçlunun sevabı kadar sevap verilir ve iftar eden oruçlunun sevabında da bir eksilme olmaz. Bu iftarın mükellef sofralar ve ziyafetler şeklinde düzenlenmesi de şart değildir. Bir lokma ekmek, bir hurma veya bir yudum su ile de olsa aynı sevabı alır. Yeter ki ikramlar, Allah rızası için yapılmış olsun. İftar davetlerinde lüks ve israftan kaçınılmalı ve bu davetlerde fakirlere de yer verilmelidir. Nitekim Hz. Muhammed (S.A.V) müminlere şöyle ikaz etmektedir. "En kötü davet, zenginlerin çağrılığ; fakirlerin çağrılmadığı davettir".