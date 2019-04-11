Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2019 ilk oruç ne zaman tutulacak? 2019 Diyanet rakvimi

Bu ay sabır, iyilik ve güzellik ayıdır. Müslüman'ın rızkının artırıldığı bir aydır. Her kim bu ayda oruçlu bir kimseye iftar ettirirse, günahlarının affına ve cehennemden kurtuluşuna vesile olur. Ayrıca ona iftar eden oruçlunun sevabı kadar sevap verilir ve iftar eden oruçlunun sevabında da bir eksilme olmaz. Bu iftarın mükellef sofralar ve ziyafetler şeklinde düzenlenmesi de şart değildir. Bir lokma ekmek, bir hurma veya bir yudum su ile de olsa aynı sevabı alır. Yeter ki ikramlar, Allah rızası için yapılmış olsun. İftar davetlerinde lüks ve israftan kaçınılmalı ve bu davetlerde fakirlere de yer verilmelidir. Nitekim Hz. Muhammed (S.A.V) müminlere şöyle ikaz etmektedir. "En kötü davet, zenginlerin çağrılığ; fakirlerin çağrılmadığı davettir".