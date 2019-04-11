Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Lezzetli kadınbudu köfte tarifi

Saray döneminde ana malzemesi kuzu ve koyun eti olan kadınbudu köfte, günümüzde daha etiyle yapılmakta, kalabalık aileler etin pahalı olması nedeniyle hindi ve tavuk kıymasından da kadınbudu köfte yapılmaktadırlar. İstanbul mutfağında itibar görmüş köftelerden biri olup bol yumurtaya bulayıp kızartıldığında saçaklı bir görünüme sahip olmasından dolayı, bazı yörelerde "saçaklı köfte" olarak da bilinmektedir.