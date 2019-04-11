Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Lezzetli kadınbudu köfte tarifi
Saray mutfağından günümüze kadar ulaşan kadınbudu köfte sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Yapılışı sanılanın aksine çok da zor olmayan kadınbudu köfte nasıl yapılır? En güzel ve pratik kadınbudu köfte tarifi nasıl olur?
Saray mutfağının güneydoğu mutfağından da etkilendiğini mönüsüne "kadınbudu köfte" ve "içli köfte" gibi tarifleri koyması ile anlamaktayız. 18. Ve 19. Yüzyılda Saray mutfağının sevilen köfteleri arasında yer almış olan kadınbudu köftenin adının gerçek olup olmadığı bilinmemekle beraber, biraz şişmanca olan hanımların butlarına benzetildiğinden adının bu şekilde kaldığı düşünülmektedir.
Saray döneminde ana malzemesi kuzu ve koyun eti olan kadınbudu köfte, günümüzde daha etiyle yapılmakta, kalabalık aileler etin pahalı olması nedeniyle hindi ve tavuk kıymasından da kadınbudu köfte yapılmaktadırlar. İstanbul mutfağında itibar görmüş köftelerden biri olup bol yumurtaya bulayıp kızartıldığında saçaklı bir görünüme sahip olmasından dolayı, bazı yörelerde "saçaklı köfte" olarak da bilinmektedir.