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Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Lezzetli kadınbudu köfte tarifi

Saray mutfağından günümüze kadar ulaşan kadınbudu köfte sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Yapılışı sanılanın aksine çok da zor olmayan kadınbudu köfte nasıl yapılır? En güzel ve pratik kadınbudu köfte tarifi nasıl olur?

11.04.2019 16:23 - Son Güncelleme: 11.04.2019 16:24
Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Lezzetli kadınbudu köfte tarifi

Saray mutfağından günümüze kadar ulaşan kadınbudu köfte sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Yapılışı sanılanın aksine çok da zor olmayan kadınbudu köfte nasıl yapılır? En güzel ve pratik kadınbudu köfte tarifi nasıl olur?

Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Lezzetli kadınbudu köfte tarifi

Türk sofralarının sevilen lezzeti kadınbudu köfte misafirler için hazırlanan en güzel yemeklerden biridir. Etin lezzetli kısımlarıyla hazırlanan kadınbudu tarifinin özellikle çalışan kadınlar için en pratik tarifini derledik.

Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Lezzetli kadınbudu köfte tarifi

Saray mutfağının güneydoğu mutfağından da etkilendiğini mönüsüne "kadınbudu köfte" ve "içli köfte" gibi tarifleri koyması ile anlamaktayız. 18. Ve 19. Yüzyılda Saray mutfağının sevilen köfteleri arasında yer almış olan kadınbudu köftenin adının gerçek olup olmadığı bilinmemekle beraber, biraz şişmanca olan hanımların butlarına benzetildiğinden adının bu şekilde kaldığı düşünülmektedir.

Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Lezzetli kadınbudu köfte tarifi

Kıtlık yıllarında etin az ve pahalı, buna karşılık ev halkının kalabalık olması nedeni ile etin içine pirinç, bol soğan ve yumurta katılarak köfte yapıldığı ve köftenin herkese yetmesinin sağlandığı rivayet edilmektedir.

Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Lezzetli kadınbudu köfte tarifi

Saray döneminde ana malzemesi kuzu ve koyun eti olan kadınbudu köfte, günümüzde daha etiyle yapılmakta, kalabalık aileler etin pahalı olması nedeniyle hindi ve tavuk kıymasından da kadınbudu köfte yapılmaktadırlar. İstanbul mutfağında itibar görmüş köftelerden biri olup bol yumurtaya bulayıp kızartıldığında saçaklı bir görünüme sahip olmasından dolayı, bazı yörelerde "saçaklı köfte" olarak da bilinmektedir.

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