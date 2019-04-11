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Hayret etmemek elde değil! En ilginç yemek ve tatlı isimleri

Kedi batmaz, pumpum, pırtımpırt, otur fatma, sakala çarpan, andırın doktoru, cicipapa, derdimi alan, kesme ibik çorbası ve diğerleri... İsimler kulağa tuhaf geliyor değil mi? Oldukça normal. Fakat bunların bazıları gördüğümüz, soframıza gelen ancak yöresel adını bilmediğimiz yemekler ve tatlılar. İşte en ilginç yemek isimleri.

11.04.2019 15:16 - Son Güncelleme: 11.04.2019 15:20
Hayret etmemek elde değil! En ilginç yemek ve tatlı isimleri

Türk mutfağı herkesin kendine göre bir şeyler bulabileceiği çeşitlilikte. Buraya kadar her şey tamam ama bazı yöresel yemek isimleri duyanları şaşkına çeviriyor. İsimleri tuhaf ama hepsi gerçek ve hepsi lezzetli, bu garanti. İşte birbirinden ilginç isimli o yiyecekler.

Dul Avrat Çorbası

Evde mutfakta olan malzemelerle yapılması ile ünlü yemeğin ana malzemeleri erişte, yeşil mercimek, nohut gibi bakliyatlar.

Hayret etmemek elde değil! En ilginç yemek ve tatlı isimleri

Analı Kızlı

Yapımı oldukça yorucu ve zahmetli ama bittiğinde de tadına doyum olmayan nefis çorba

Hayret etmemek elde değil! En ilginç yemek ve tatlı isimleri

Dilber Dudağı

Hem biçimi hem de tadıyla ilgi çekici

Hayret etmemek elde değil! En ilginç yemek ve tatlı isimleri

Şıllık Tatlısı

Şanlıurfa'ya özgü nefis tatlı

Hayret etmemek elde değil! En ilginç yemek ve tatlı isimleri

Mamalika

İrmik, şeker , yağ ve fındıkla hazırlanan Karadeniz'e özgü tatlı

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