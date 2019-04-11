Hayret etmemek elde değil! En ilginç yemek ve tatlı isimleri
Kedi batmaz, pumpum, pırtımpırt, otur fatma, sakala çarpan, andırın doktoru, cicipapa, derdimi alan, kesme ibik çorbası ve diğerleri... İsimler kulağa tuhaf geliyor değil mi? Oldukça normal. Fakat bunların bazıları gördüğümüz, soframıza gelen ancak yöresel adını bilmediğimiz yemekler ve tatlılar. İşte en ilginç yemek isimleri.
11.04.2019 15:16
- Son Güncelleme: 11.04.2019 15:20
Türk mutfağı herkesin kendine göre bir şeyler bulabileceiği çeşitlilikte. Buraya kadar her şey tamam ama bazı yöresel yemek isimleri duyanları şaşkına çeviriyor. İsimleri tuhaf ama hepsi gerçek ve hepsi lezzetli, bu garanti. İşte birbirinden ilginç isimli o yiyecekler.
Dul Avrat Çorbası
Evde mutfakta olan malzemelerle yapılması ile ünlü yemeğin ana malzemeleri erişte, yeşil mercimek, nohut gibi bakliyatlar.
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