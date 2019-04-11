Hayret etmemek elde değil! En ilginç yemek ve tatlı isimleri

Türk mutfağı herkesin kendine göre bir şeyler bulabileceiği çeşitlilikte. Buraya kadar her şey tamam ama bazı yöresel yemek isimleri duyanları şaşkına çeviriyor. İsimleri tuhaf ama hepsi gerçek ve hepsi lezzetli, bu garanti. İşte birbirinden ilginç isimli o yiyecekler.

Dul Avrat Çorbası

Evde mutfakta olan malzemelerle yapılması ile ünlü yemeğin ana malzemeleri erişte, yeşil mercimek, nohut gibi bakliyatlar.