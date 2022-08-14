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Rabia Mendeş'in mucizevi hikayesi! Minik bedeniyle tam 137 gün yaşam savaşı verdi!

Rabia Mendeş, 23 haftalıkken hayata 'merhaba' dedi. Tartıda 540 gram geldi. 65'i solunum cihazına bağlı olmak üzere toplam 137 gün yaşam savaşı verdi. Kordon kanı kök hücre tedavisiyle iyileşti. Taburcu edildi.

14.08.2022 07:00 - Son Güncelleme: 14.08.2022 07:00
Rabia Mendeş’in mucizevi mücadelesi! Minik bedeniyle tam 137 gün yaşam savaşı verdi!

İstanbul'dan gelen haber yüreklere işledi. Reyhan-Kadir Mendeş çifti, kısa süre önce ikinci çocukları olacağını öğrendi.

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Rabia Mendeş’in mucizevi mücadelesi! Minik bedeniyle tam 137 gün yaşam savaşı verdi!

Ancak gebeliğin 23'üncü haftasında annenin sağlık durumu kötüye gidince erken doğuma karar verildi.

Rabia Mendeş’in mucizevi mücadelesi! Minik bedeniyle tam 137 gün yaşam savaşı verdi!

540 gram ağırlığında dünyaya gelen ve Rabia adı verilen bebeğin yaşaması için doktorlar her yolu denedi.

Rabia Mendeş’in mucizevi mücadelesi! Minik bedeniyle tam 137 gün yaşam savaşı verdi!

Akciğerleri tam gelişemeyen parmak bebek, 65 gün solunum cihazında yaşam savaşı verdi.

Rabia Mendeş’in mucizevi mücadelesi! Minik bedeniyle tam 137 gün yaşam savaşı verdi!

Kendi başına nefes alamayınca, dünyada nadir uygulanan kordon kanı kök hücre tedavisi denendi.

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