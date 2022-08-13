Keskin zekanın sırrı! Beyni çalıştıran besinler

YAĞLI BALIK



Somon, sardalya, uskumru ve lüfer gibi yağlı balıkları düzenli olarak tüketmek beyin sağlığı için önemli. Çünkü, yağlı balıklar, optimal beyin fonksiyonları için gerekli omega-3 yağ asitlerini içeriyor. Yeni nöron oluşumunu sağlamak ve sürdürmek için gerekli yapı taşlarını sağlıyorlarlar ve beyin iltihaplanma riskini en aza indiriyorlar.