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Bursa Orhangazi'de çok acı olay! Dedesinin kullandığı traktör minik Utku Soyaslan'ın sonu oldu: Aile sinir krizi geçirdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çok acı bir olay meydana geldi. Dedesi ile bahçeye gitmek için traktöre binen 7 yaşındaki Utku Soyaslan dengesini kaybederek düştü. Traktörün büyük tekerleğinin altında kalarak ağır yaralanan talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Utku Soyaslan'ın annesi Gamze ile babası Aslan Soyaslan sinir krizi geçirdi. Öte yandan dede Salih Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşte acı olayın tüm detayları ve olay yerinden görüntüler...

14.08.2022 19:29 - Son Güncelleme: 14.08.2022 19:33
Bursa Orhangazi’de çok acı olay! Dedesinin kullandığı traktör minik Utku Soyaslan’ın sonu oldu: Aile sinir krizi geçirdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Akharem mahallesinde Salih Y. isimli dede, 7 yaşındaki torunu Utku Soyaslan ile kendilerine ait bahçeye gitmek için traktörle yola çıktı.

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Bursa Orhangazi’de çok acı olay! Dedesinin kullandığı traktör minik Utku Soyaslan’ın sonu oldu: Aile sinir krizi geçirdi

BİR ANDA DENGESİNİ KAYBETTİ
İddiaya göre Salih Y. idaresindeki traktör Akharem mahallesi içinde seyir halindeyken yanında bulunan torunu Utku Soyaslan bir anda dengesini kaybederek traktörden düştü.

Bursa Orhangazi’de çok acı olay! Dedesinin kullandığı traktör minik Utku Soyaslan’ın sonu oldu: Aile sinir krizi geçirdi


BÜYÜK TEKERLEĞİN ALTINDA KALDI
Traktörün büyük tekerleğinin altında kalan 7 yaşındaki talihsiz çocuk ağır yaralandı.

Bursa Orhangazi’de çok acı olay! Dedesinin kullandığı traktör minik Utku Soyaslan’ın sonu oldu: Aile sinir krizi geçirdi

Çevreden gelen vatandaşlar tarafından özel bir araca konan Utku Soyaslan Orhangazi Devlet hastanesine kaldırıldı.

Bursa Orhangazi’de çok acı olay! Dedesinin kullandığı traktör minik Utku Soyaslan’ın sonu oldu: Aile sinir krizi geçirdi

Utku Soyaslan burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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