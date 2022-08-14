Bursa Orhangazi'de çok acı olay! Dedesinin kullandığı traktör minik Utku Soyaslan'ın sonu oldu: Aile sinir krizi geçirdi
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çok acı bir olay meydana geldi. Dedesi ile bahçeye gitmek için traktöre binen 7 yaşındaki Utku Soyaslan dengesini kaybederek düştü. Traktörün büyük tekerleğinin altında kalarak ağır yaralanan talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Utku Soyaslan'ın annesi Gamze ile babası Aslan Soyaslan sinir krizi geçirdi. Öte yandan dede Salih Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşte acı olayın tüm detayları ve olay yerinden görüntüler...
14.08.2022 19:29 - Son Güncelleme: 14.08.2022 19:33
Çevreden gelen vatandaşlar tarafından özel bir araca konan Utku Soyaslan Orhangazi Devlet hastanesine kaldırıldı.