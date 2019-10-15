GaleriYaşam

PTT 55 bin kamu personel alımı ile ilgili flaş gelişme

PTT 55 bin kamu personel alımı ile ilgili flaş gelişme! PTT 55 bin personel alım şartları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda PTT KPSS şartsız personel alımları her daim revaçta oldu. PTT bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişinin sorgulama yaptığı 55 bin personel alımı için meraklı bekleyiş sürüyor.

15.10.2019 09:10 - Son Güncelleme: 21.10.2019 15:39
PTT KPSS şartsız personel alımı başvuruları başladı mı? PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları neler?

PTT 55 bin personel alımı için meraklı bekleyiş devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT bünyesinde çalışmak isteyen kişiler, PTT personel alımı başvuru şartları hakkında araştırma yapıyor. Daha önce çıkan haberlere göre PTT tarafından 55 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Ancak son günlerde bu konuyla ilgili belirsizlik sürüyor. PTT'den yapılan son açıklamada ise müjdeli haber geldi…

PTT KPSS şartsız personel alımı başvuruları başladı mı? PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları neler?

PTT 55 Bin Kamu Personel Alımı Mecliste

PTT 55 bin kamu personeli alımı için bekleyiş devam ederken konu TBMM gündemine geldi. Verilen soru önergesinde PTT personel alımı tarihi, KPSS şartı olup olmayacağı , mülakat uygulamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı soruldu?

PTT KPSS şartsız personel alımı başvuruları başladı mı? PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları neler?

PTT'DEN SON AÇIKLAMA!

PTT kamu personeli alımına ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını doldurulmasının en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz ve bu boş kalan pozisyonların doldurulması amacıyla 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması muhtemeldir"

PTT KPSS şartsız personel alımı başvuruları başladı mı? PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları neler?

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ

2018 yılının Haziran ayı içerisinde kurulan PTTPAL tarafından her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verilecektir.

PTT KPSS şartsız personel alımı başvuruları başladı mı? PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları neler?

Ayrıca şirket tarafından yıl sonuna kadar 6 nakit merkezi kurulacaktır. Bu nakit merkezleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana illerinde kurulacaktır.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı 15 Ekim BİM Aktüel ürünler kataloğu: Salı indirimleri ortaya çıktı! Temizlik ürünleri dikkat çekiyor!
15 Ekim BİM Aktüel ürünler kataloğu: Salı indirimleri ortaya çıktı! Temizlik ürünleri dikkat çekiyor!