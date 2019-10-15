PTT 55 bin kamu personel alımı ile ilgili flaş gelişme
PTT 55 bin kamu personel alımı ile ilgili flaş gelişme! PTT 55 bin personel alım şartları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda PTT KPSS şartsız personel alımları her daim revaçta oldu. PTT bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişinin sorgulama yaptığı 55 bin personel alımı için meraklı bekleyiş sürüyor.
PTT 55 bin personel alımı için meraklı bekleyiş devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT bünyesinde çalışmak isteyen kişiler, PTT personel alımı başvuru şartları hakkında araştırma yapıyor. Daha önce çıkan haberlere göre PTT tarafından 55 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Ancak son günlerde bu konuyla ilgili belirsizlik sürüyor. PTT'den yapılan son açıklamada ise müjdeli haber geldi…
PTT'DEN SON AÇIKLAMA!
PTT kamu personeli alımına ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını doldurulmasının en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz ve bu boş kalan pozisyonların doldurulması amacıyla 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması muhtemeldir"