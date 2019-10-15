Görenler gözlerine inanamadı! Dev piton 2 metrelik timsahı yutmaya kalkışınca...
Vahşi doğada yırtıcı hayvanların ölümüne karşılaşması görenleri şaşkına çeviriyor. Dev pitonun yeni avı 2 metrelik timsahtı. Görüntülerin nerede kaydedildiği bilinmiyor. Dev piton karaya çıkan timsahı gözüne kestirdi. Dakikalarca verilen amansız mücadeleyi kazanan piton avını yutmaya başladı.... İşte vahşi doğanın gerçek yüzü...
15.10.2019 07:22
- Son Güncelleme: 16.10.2019 17:34
Vahşi doğada sayısız yırtıcı hayvan karşılaşmaları yaşandı. Ama en dehşet veren görüntüler piton ile dev timsah arasında geçen o anlardı. Dev piton avını öyle bir yöntemle alt edip yuttu ki görenler dehşete kapıldı.
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