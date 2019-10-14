15 Ekim BİM Aktüel ürünler kataloğu: Salı indirimleri ortaya çıktı! Temizlik ürünleri dikkat çekiyor!
15 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş tamamlanadı. Salı indirimlerinde hangi ürünlerin yer alacağı duyuruldu. Toplam 20 üründen oluşan BİM aktüel ürünler kataloğu için araştırmalar sürüyor. BİM müşterileri için güncel kataloğu sayfamızda derledik. 15 Ekim itibarıyla satışta olacak indirimli ürünlere buradan ulaşabilirsiniz. İşte 15 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu...
14.10.2019 12:57
- Son Güncelleme: 14.10.2019 12:57
15 Ekim BİM aktüel ürünler satışa çıkıyor. Sürpriz ürünlerin yer aldığı katalogda temizlik ürünleri dikkat çekiyor. BİM müşterileri bu haftaki ürünleri araştırıyor. Bizde sizler için haftanın salı indirimlerini tek sayfada toparladık. Peki, bu hafta BİM'de neler var? BİM aktüel ürünler kataloğu nelerden oluşuyor? İşte 15 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
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