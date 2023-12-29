PROMOSYONA YENİ YIL ZAMMI! Emekliye 12.750 TL veren var! Peki en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

1 Emeklilere, dul ve yetimlere maaşlarının yatırıldığı bankalar tarafından ödenen promosyonda kampanyalar yılın son günlerinde hareketlendi. EYT'liler de dahil emekliler 12 bin 500 liraya varan promosyon alabilirken, bazı bankalar emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödeme yapıyor. Bir emekli yakınını getiren 12 bin 750 lira alabiliyor.

2 YENİ MAAŞ ETKİSİ

Kampanyalardaki tutarların yeni yılla birlikte daha da büyümesi söz konusu olabilecek. Bunda Ocak ayı ile birlikte yüzde 50'ye varan oranda zamlanacak maaşlar da etkili olacak. Bankaların yeni maaşların etkisiyle kampanyalara hız vermesi bekleniyor.