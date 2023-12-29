Oğlu intihar etti babası dehşet saçtı | Gelinini annesinin gözü önünde öldürdü! Kan donduran detaylar...

Ankara'da emlakçılık yapan eşi Yusuf Demir'in (46) intiharından bir hafta sonra kayınpederi Satılmış Demir (65) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Derya Demir (42), toprağa verildi. Derya Demir'in annesi Dursun Gündoğdu (57), kızının gözleri önünde öldürüldüğünü belirterek, "Satılmış tabancayla odaya geldi. Kapıyı açtı 'Derya' dedi, kızım, 'efendim baba' dedi. Kızımı vurdu. Ben önüne geçtim 'seni de vururum' dedi. Sonra çıktı gitti" dedi. İşte kan donduran olayda detaylar...
Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde dün, 3 çocuk annesi Derya Demir (42), 26 yıllık eşi Yusuf Demir'in (46) ofisinde tüfekle yaşamına son vermesinden bir hafta sonra kayınpederi Satılmış Demir (65) tarafından tabancayla öldürüldü.
TOPRAĞA VERİLDİ
Vücuduna isabet eden 2 kurşunla hayatını kaybeden Derya Demir'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Derya Demir'in cenazesi, Ankara'nın Kalecik ilçesi Alibeyli köyünde toprağa verildi.
'KARISI GELDİ OYNADI, 'SIRA ÖTEKİ KIZINDA' DEDİ'
Derya Demir'in annesi Dursun Gündoğdu (57), damadı Yusuf Demir'in intiharından sonra kızına destek olmak için yanında kaldığını, kızının gözleri önünde kayınpederi tarafından öldürüldüğünü söyledi.
Dursun Gündoğdu, "7 gün oğlu öldükten sonra bizi orada tuttu. Evlerinde, boş odanın içinde tuttular, dışarı çıkamadık. Küçük oğlu sabah 05.00'te karısını aldı gitti. Satılmış da tabancayla odaya geldi. Kapıyı açtı 'Derya' dedi, kızım, 'efendim baba' dedi. Kızımı vurdu.