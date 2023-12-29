Oğlu intihar etti babası dehşet saçtı | Gelinini annesinin gözü önünde öldürdü! Kan donduran detaylar...

Ankara'da emlakçılık yapan eşi Yusuf Demir'in (46) intiharından bir hafta sonra kayınpederi Satılmış Demir (65) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Derya Demir (42), toprağa verildi. Derya Demir'in annesi Dursun Gündoğdu (57), kızının gözleri önünde öldürüldüğünü belirterek, "Satılmış tabancayla odaya geldi. Kapıyı açtı 'Derya' dedi, kızım, 'efendim baba' dedi. Kızımı vurdu. Ben önüne geçtim 'seni de vururum' dedi. Sonra çıktı gitti" dedi. İşte kan donduran olayda detaylar...