Google'da adres ararken skandalı gözleriyle gördü! Meğer aldatılıyormuş
Dünyayı sokak sokaka gözlemleyen Google, birçok olayı ortaya çıkmasını sağladı. Google Street View uygulamasının kameralarına takılan olaylar dünya basınında büyük yankı uyandırdı. İşte 360 derecelik açıyla kaydedilen görüntüler.
22.01.2021 06:25
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Dünya basının Google tarafından kaydedilen sokak fotoğraflarını konuşuyor. Google Street View tarafından 360 derecelik açıyla izlenen sokaklardan yansıyan ilginç olaylar sizler için sıralandı. Google Haritalar için görüntü kaydeden araçların kameralarına zaman zaman ilginç anlar yansıyor. ABD'nin Alaska eyaletindeki en büyük kent Anchorage'de ilginç bir görüntü Google Haritalar kameralarına takıldı.