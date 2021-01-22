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Google'da adres ararken skandalı gözleriyle gördü! Meğer aldatılıyormuş

Dünyayı sokak sokaka gözlemleyen Google, birçok olayı ortaya çıkmasını sağladı. Google Street View uygulamasının kameralarına takılan olaylar dünya basınında büyük yankı uyandırdı. İşte 360 derecelik açıyla kaydedilen görüntüler.

22.01.2021 06:25 - Son Güncelleme:
Google'da adres ararken skandalı gözleriyle gördü! Meğer aldatılıyormuş

Dünya basının Google tarafından kaydedilen sokak fotoğraflarını konuşuyor. Google Street View tarafından 360 derecelik açıyla izlenen sokaklardan yansıyan ilginç olaylar sizler için sıralandı. Google Haritalar için görüntü kaydeden araçların kameralarına zaman zaman ilginç anlar yansıyor. ABD'nin Alaska eyaletindeki en büyük kent Anchorage'de ilginç bir görüntü Google Haritalar kameralarına takıldı.

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Google'da adres ararken skandalı gözleriyle gördü! Meğer aldatılıyormuş

Görüntüde iki kişinin yalnızca bacaklarının olması dikkat çekiyor. Görüntünün, kayıt sırasında meydana gelen teknik bir aksaklık sebebiyle yaşandığı belirtildi.

Google'da adres ararken skandalı gözleriyle gördü! Meğer aldatılıyormuş

Peru'nun başkenti Lima'da bir kişi, köprüye ulaşabilmek için en iyi yolu Google Haritalar'da aramaya koyuldu. Doğru yolu bulmak için Lima sokaklarını Google Haritalar'da gezinen adam birdenbire bir kadın ve erkeğin samimi şekilde görüntüleri ile karşılaştı.

Google'da adres ararken skandalı gözleriyle gördü! Meğer aldatılıyormuş

Bankta oturan kadını ve dizlerine uzanan erkeği gören adam kadının eşine benzediğini fark etti.

Google'da adres ararken skandalı gözleriyle gördü! Meğer aldatılıyormuş

Google Haritalar aracıyla 2013 yılında çekildiği tespit edilen fotoğrafı gören adam, fotoğraftaki kadının kıyafetlerini ve yüzünü dikkatlice inceledi ve kadının eşi olduğunu anladı. Böylece eşinin geçmişte kendisini aldattığını öğrenmiş oldu.