Driftli evlenme teklifi yaptı kesilen ceza düğünü iptal ettirdi
Antalya Serik'te yaşayan 29 yaşındaki İsmail Göksu kız arkadaşına yaptığı evlenme teklifinde okul bahçesinde drift yaptı. Göksu ve diğer arkadaşları drift yaptıkları gerekçesiyle toplamda 78 bin 137 lira ceza yedi. Yüksek ceza nedeniyle hayallerindeki düğünü yapamayacağını belirten İsmail Göksu ceza yiyen arkadaşlarının ise "Düğününüzde takı takacaktım. Takıyı önceden takmış olduk' diyor. Cezamızın tekrar ele alınarak ya iptal edilmesi ya da hafifletilmesini istiyoruz" dediklerini söyledi.
Kız arkadaşı Gözde ile okulun bahçesine gelen İsmail Göksu, meşale ve konfetiler arasında diz çökerek evlilik teklifinde bulundu. Bu sırada gencin arkadaşlarından biri de 07 FK 354 plakalı otomobiliyle çiftin etrafında drift yapmaya başladı. Bu anı ölümsüzleştirmek isteyen arkadaşları cep telefonu ile çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyadaki görüntüleri ihbar olarak değerlendiren jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
TOPLAM 78 BİN 137 LİRA CEZA UYGULANDI
Okuldaki güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma ekipleri, sürpriz evlilik teklifi organizasyonuna katılan kişileri tek tek tespit etti. Evlilik teklifini yapan kişinin İsmail Göksu, otomobille drift yapan sürücünün de S.C. (33) olduğu belirlendi. Jandarma, sürücü S.C.'ye toplam 7 bin 158 lira para cezası uygularken, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem başlattı.
Aynı olayda alkollü araç kullandığı tespit edilen B.Ş.'ye (29) 1679 lira idari para cezası uygulayıp, 2 yıl süreyle sürücü belgesine el koyan jandarma ekipleri, o sırada bölgede bulunan ve kurallara riayet etmeyen 22 kişiye de 'sosyal mesafe kurallarına uymamak' suçundan 3 bin 150'şer lira olmak üzere 69 bin 300 lira idari yaptırım uyguladı. Toplam ceza miktarı ise 78 bin 137 lira oldu.
Serik Sanayi Sitesi'nde oto yıkama işi yapan İsmail Göksu, nişanlısı Gözde Yıldırım'ın evlilik teklifini kabul etmesinin mutluluğunu yaşarken, yedikleri cezanın kendilerini üzdüğünü söyledi. Nişanlısı Gözde Yıldırım ile birlikte Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan İsmail Göksu, cezaya itiraz edeceklerini belirtirken, yetkililerin de cezanın ya iptal edilmesi ya da indirim uygulanması noktasında kendilerine yardımcı olmasını istedi.