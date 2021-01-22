Driftli evlenme teklifi yaptı kesilen ceza düğünü iptal ettirdi

Antalya Serik'te yaşayan 29 yaşındaki İsmail Göksu kız arkadaşına yaptığı evlenme teklifinde okul bahçesinde drift yaptı. Göksu ve diğer arkadaşları drift yaptıkları gerekçesiyle toplamda 78 bin 137 lira ceza yedi. Yüksek ceza nedeniyle hayallerindeki düğünü yapamayacağını belirten İsmail Göksu ceza yiyen arkadaşlarının ise "Düğününüzde takı takacaktım. Takıyı önceden takmış olduk' diyor. Cezamızın tekrar ele alınarak ya iptal edilmesi ya da hafifletilmesini istiyoruz" dediklerini söyledi.

22.01.2021 11:49 - Son Güncelleme: 22.01.2021 11:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





