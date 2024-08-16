Polatlar davasının seyrini değiştirecek gelişme! O isim mektup gönderdi! Kocasını ifşaladı: Artık saklayamam

5 Kasım 2023'ten beri cezaevinde bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davanın başlamasına günler kalmışken, şoke eden bir gelişme yaşandı. Gizli tanık dosyaya 3 sayfalık itiraf mektubu gönderdi. Kocasını ifşalayan gizlik tanık, mektubunda "Artık gizlenmek istemiyorum, ifadem tanık değil sanık olarak alınsın. Buz dağının hepsini teslim edeceğim" ifadelerini kullandı.