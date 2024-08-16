Polatlar davasının seyrini değiştirecek gelişme! O isim mektup gönderdi! Kocasını ifşaladı: Artık saklayamam

5 Kasım 2023'ten beri cezaevinde bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davanın başlamasına günler kalmışken, şoke eden bir gelişme yaşandı. Gizli tanık dosyaya 3 sayfalık itiraf mektubu gönderdi. Kocasını ifşalayan gizlik tanık, mektubunda "Artık gizlenmek istemiyorum, ifadem tanık değil sanık olarak alınsın. Buz dağının hepsini teslim edeceğim" ifadelerini kullandı.
Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davanın başlamasına sayılı günler kaldı. Çift, 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.
Türkiye'nin gündemine oturan davanın seyrini değiştirecek bir olay yaşandı. Gizli tanığın mahkemeye mektup gönderdiği ortaya çıktı. 3 sayfalık mektupta kritik bilgiler yer aldığı belirtildi.
"EŞİM TARAFINDAN SAKLANIYOR"
Bir dönem yasa dışı bahis baronu Derkan Başer'le çalışan gizli tanığın, bahis paralarının aktarıldığı soğuk cüzdanları, yazışmaların yapıldığı 2. telefonları, bilgilerin saklandığı hard diskleri, dijital materyalleri, arama yapılan şirketlerden kaçırılan tüm yazışma, laptop, bahis sitesi yönetim bilgilerinin banka hesap bilgilerinin kiralık kasanın ve daha fazla içeriğe ilişkin bilgilerin eşi vasıtası ile sakladığını söylediği öğrenildi.