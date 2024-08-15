Canımız ciğerimiz yandı! Çanakkale'de hektarlarca alan küle döndü! Bilanço sabah saatlerinde ortaya çıktı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında dün sabah saat 09.51'de ziraat arazisinde yangın başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangın Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınan yangının bilançosu sabah saatlerinde ortaya çıktı.
Son dakika haberi... Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında dün sabah saat 09.51'de ziraat arazisinde nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangın Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda geniş bir alana yayıldı.