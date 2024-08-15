SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Canımız ciğerimiz yandı! Çanakkale'de hektarlarca alan küle döndü! Bilanço sabah saatlerinde ortaya çıktı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında dün sabah saat 09.51'de ziraat arazisinde yangın başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangın Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınan yangının bilançosu sabah saatlerinde ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 20:51 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 10:19
Canımız ciğerimiz yandı! Çanakkale’de hektarlarca alan küle döndü! Bilanço sabah saatlerinde ortaya çıktı 1

Son dakika haberi... Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında dün sabah saat 09.51'de ziraat arazisinde nedenden dolayı yangın çıktı.

Canımız ciğerimiz yandı! Çanakkale’de hektarlarca alan küle döndü! Bilanço sabah saatlerinde ortaya çıktı 2

Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangın Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda geniş bir alana yayıldı.

Canımız ciğerimiz yandı! Çanakkale’de hektarlarca alan küle döndü! Bilanço sabah saatlerinde ortaya çıktı 3

Alevlerin fark edilmesinin ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA