Platonik dehşet! Babayı öldürdü genç kıza ve annesine kurşun yağdırdı

Olay, dün akşam saatlerinde Arguvan ilçesine bağlı Çevreli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.E. (23), bir süredir Arguvan ilçesi Çevreli Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki genç kız B.K.'ya (19) platonik aşk besledi. E.E. belirli aralıklarla genç kızı eğitim gördüğü okul ve ikametin çevresinde rahatsız ederken, genç kızın ailesi durumu kolluk kuvvetlerine bildirerek şikayetçi oldu.