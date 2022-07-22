Feci kazanın adresi Antalya Finike! Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 3 kadın yaşamını yitirdi
Antalya'nın Finike ilçesinde, Sahilkent Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde feci bir kaza meydana geldi. Yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadına 22 yaşındaki T.K'nin kullandığı otomobil çarptı. Talihsiz kadınlar olay yerinde can verdi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...
22.07.2022 01:24 - Son Güncelleme: 22.07.2022 01:36
22 yaşındaki T.K'nin kullandığı otomobil, Antalya'nın Finike ilçesinde, Sahilkent Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadına çarptı.