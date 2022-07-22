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Feci kazanın adresi Antalya Finike! Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 3 kadın yaşamını yitirdi

Antalya'nın Finike ilçesinde, Sahilkent Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde feci bir kaza meydana geldi. Yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadına 22 yaşındaki T.K'nin kullandığı otomobil çarptı. Talihsiz kadınlar olay yerinde can verdi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...

22.07.2022 01:24 - Son Güncelleme: 22.07.2022 01:36
Feci kazanın adresi Antalya Finike! Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 3 kadın yaşamını yitirdi

Antalya'nın Finike ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.

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Feci kazanın adresi Antalya Finike! Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 3 kadın yaşamını yitirdi

22 yaşındaki T.K'nin kullandığı otomobil, Antalya'nın Finike ilçesinde, Sahilkent Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadına çarptı.

Feci kazanın adresi Antalya Finike! Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 3 kadın yaşamını yitirdi



Kazada kimlikleri henüz öğrenilemeyen 3 kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Feci kazanın adresi Antalya Finike! Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 3 kadın yaşamını yitirdi

Hafif yaralanan sürücü, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Feci kazanın adresi Antalya Finike! Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 3 kadın yaşamını yitirdi

İşte olay yerinden görüntüler;

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