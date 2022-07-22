Antalya'da korkunç olay! 3 kadının hayatını kaybettiği kazada şok detay: Meğer 6 ay önce...
Antalya'da dün akşam saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı. Yaya geçidinden geçmeye çalışan Ayşe Aloğlu, Fatma Keçekülah ve Zekiye Kayabaş'a araç çarptı. Kaza nedeniyle 3 kadın da hayatını kaybederken, sürücü Turgut K.'nın ehliyetine 6 ay önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden kadınların ise sahile gezmeye gittikleri öğrenildi.
22.07.2022 16:58 - Son Güncelleme: 22.07.2022 17:18
Antalya'nın Finike ilçesinde, yaya geçidinde Ayşe Aloğlu (75), Fatma Keçekülah (63) ve Zekiye Kayabaş'a (64) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Turgut K.'nin (22), 6 ay önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Finike- Kumluca kara yolunda meydana geldi. T.K. yönetimindeki 07 AUU 244 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Aloğlu, Fatma Keçekülah ile Zekiye Kayabaş'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 3 kadının da yaşamını yitirdiği tespit edildi.