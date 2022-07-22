Antalya’da korkunç olay! 3 kadının hayatını kaybettiği kazada şok detay: Meğer 6 ay önce...

Aloğlu, Keçekülah ve Kayabaş'ın cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından Finike Devlet Hastanesi morguna, oradan da Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Turgut K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.