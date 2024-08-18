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Yer: Tekirdağ, Şarköy! Plajda sapık alarmı! Kadınlar tepki gösterdi! | Video
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Yer: Tekirdağ, Şarköy! Plajda sapık alarmı! Kadınlar tepki gösterdi! | Video

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024, 17:46   |   Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2024, 17:46

Tekirdağ Şarköy'de sapık alarmı yaşandı. 46 yaşındaki E.K'nın denize giren kadınların cep telefonu ile görüntü ve fotoğraflarını çektiği iddia edildi. Kadınların tepki gösterdiği E.K polis tarafından gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde plajda denize giren kadınların cep telefonu ile görüntü ve fotoğraflarını çektiği iddia edilen E.K. (46), polis tarafından gözaltına alındı. Kadınların tepki gösterdiği E.K., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şarköy'ün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki mavi bayraklı plajda kadınlar, E.K.'nin kendilerini kumsalda güneşlenirken ve denize girip çıkarken cep telefonu ile görüntü ve fotoğraflarını çektiğini fark etti. Kadınlar, tepki gösterdiği E.K.'yi tartaklayıp, elindeki cep telefonuna el koyarak emniyete ihbarda bulundu. Kadınlar, gelen polis ekiplerine E.K.'nin el koydukları telefonunu teslim edip, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve polis merkezine götürülen E.K.'nin telefonunda yapılan incelemede kadınların çekilmiş yakın plan fotoğraf ve görüntüleri bulundu.

Kadınlardan S.Ö., tanımadığı E.K.'nin kendisini cep telefonu ile izinsiz görüntü ve fotoğraflarını çektiğini belirterek, şikayetçi oldu. İlçede inşaatlarda çalışan evli ve 9 çocuk babası E.K. ise ifadesinde, hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini belirterek, kadınları değil, denizdeki gemileri çektiğini söylediği öğrenildi. E.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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