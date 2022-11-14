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Devasa yılanı spagetti gibi yediler! Daha önce böylesini hiç görmediniz! Vahşi doğanın bir de bu yüzü var

Vahşi doğanın içinden gelen bu fotoğrafların dikkatinizi çekmemesi imkansız. Yavru file saldıran bufallonun acı sonu,yılan yiyenler, balina ve timsah karşılaşması ve nicesi. Ancak böylesini ilk kez göreceksiniz. Vahşi yaşamın iki devinin, devasa yılanı spagetti gibi yediği o anlar böyle görüntülendi. İşte doğal yaşamında kameralar tarafından görüntülenen hayvanların en doğal halleri.

14.11.2022 17:05 - Son Güncelleme: 14.11.2022 17:05
Devasa yılanı spagetti gibi yediler! Daha önce böylesini hiç görmediniz! Vahşi doğanın bir de bu yüzü var

Bu kareler vahşi doğanın acı yüzünün ortaya dökülmüş hali. Görüntüler ise inanılmaz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Devasa yılanı spagetti gibi yediler! Daha önce böylesini hiç görmediniz! Vahşi doğanın bir de bu yüzü var

Bebek file saldıran ve onu yerden yere vuran bufalonun sonu kötü bitti. İşte her anı dehşet dolu o anlar...

Devasa yılanı spagetti gibi yediler! Daha önce böylesini hiç görmediniz! Vahşi doğanın bir de bu yüzü var
Devasa yılanı spagetti gibi yediler! Daha önce böylesini hiç görmediniz! Vahşi doğanın bir de bu yüzü var
Devasa yılanı spagetti gibi yediler! Daha önce böylesini hiç görmediniz! Vahşi doğanın bir de bu yüzü var
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