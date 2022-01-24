Pitbullar yüzünü parçalamıştı! Asiye Ateş ne zaman taburcu edilecek? Prof. Dr. Özkan'dan açıklamalar

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku ve sinir ameliyatı yaptığı Asiye'nin tedavisine devam ediliyor.