Faciadan kıl payı kurtuldular! Gaziantep'te karların biriktiği pazar yerinin çatısı çöktü park halindeki 30 araç hasar gördü
Gaziantep'te, üzerinde karların biriktiği pazar yerinin çatısı çöktü. Olayda park halindeki 30 araç hasar gördü. Çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
24.01.2022 14:12
- Son Güncelleme: 24.01.2022 15:17
Geçen salı gününden bu yana devam eden kar yağışında pazar yerinin çatısı üzerinde biriken karlar nedeniyle çöktü.
Gaziantep Valisi Davut Gül ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da olay yerine giderek, ekiplerden bilgi aldı.