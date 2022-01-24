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Faciadan kıl payı kurtuldular! Gaziantep'te karların biriktiği pazar yerinin çatısı çöktü park halindeki 30 araç hasar gördü

Gaziantep'te, üzerinde karların biriktiği pazar yerinin çatısı çöktü. Olayda park halindeki 30 araç hasar gördü. Çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
24.01.2022 14:12 - Son Güncelleme: 24.01.2022 15:17
Faciadan kıl payı kurtuldular! Gaziantep’te karların biriktiği pazar yerinin çatısı çöktü park halindeki 30 araç hasar gördü

Olay, öğle saatlerinde Emek Mahallesi'nde meydana geldi.

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Faciadan kıl payı kurtuldular! Gaziantep’te karların biriktiği pazar yerinin çatısı çöktü park halindeki 30 araç hasar gördü

Geçen salı gününden bu yana devam eden kar yağışında pazar yerinin çatısı üzerinde biriken karlar nedeniyle çöktü.

Faciadan kıl payı kurtuldular! Gaziantep’te karların biriktiği pazar yerinin çatısı çöktü park halindeki 30 araç hasar gördü

Çatı altında bulunan park halindeki 30 araç hasar gördü.

Faciadan kıl payı kurtuldular! Gaziantep’te karların biriktiği pazar yerinin çatısı çöktü park halindeki 30 araç hasar gördü

İhbarla gelen ekipler, çatının altındaki araçları çıkarmak için çalışma başlattı.

Faciadan kıl payı kurtuldular! Gaziantep’te karların biriktiği pazar yerinin çatısı çöktü park halindeki 30 araç hasar gördü

Gaziantep Valisi Davut Gül ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da olay yerine giderek, ekiplerden bilgi aldı.

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