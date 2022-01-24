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Haberler Yaşam Ayasofya Camii'nde sabah namazı kıldıktan sonra İstanbul Boğazı'nın buz gibi suyunda yüzdüler

Ayasofya Camii'nde sabah namazı kıldıktan sonra İstanbul Boğazı'nın buz gibi suyunda yüzdüler

İstanbul'da kar yağışı ve soğuk hava devam ederken, kendilerine "Sarayburnu Fatihleri" adını veren grup Ayasofya Camii'nde sabah namazının ardından denize girdi. Gruptakiler, Gülhane Parkı sahil çıkışında denizin soğuk suyuna atladı. Selahattin Şenyuva da soğuk suyu şifa olarak gördükleri için yüzdüklerini ifade ederek, "Yüzmeye yeni başlayanlar için hipotermi tehlikesi var. Doktordan raporları olanlar bunlara dikkat edip gelecekler. Yazdan beri biz devam ettiğimiz için bize zarar vermiyor. Suda durduğumuz süreye dikkat ediyoruz. Hipotermiye girmemek ve hasta olmamak için. Buna çok dikkat ederek yüzmek lazım" diye konuştu.

AA
24.01.2022 12:02 - Son Güncelleme: 24.01.2022 12:02
Ayasofya Camii’nde sabah namazı kıldıktan sonra İstanbul Boğazı’nın buz gibi suyunda yüzdüler

İstanbul'da kar yağışı ve soğuk hava devam ederken, kendilerine "Sarayburnu Fatihleri" adını veren grup denize girdi.

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Ayasofya Camii’nde sabah namazı kıldıktan sonra İstanbul Boğazı’nın buz gibi suyunda yüzdüler

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde sabah namazını kıldıktan sonra Sarayburnu sahiline gelen grup üyeleri, kayalıklarda soyundu ve ardından ısınmak için bir süre koştu. Gruptakiler, Gülhane Parkı sahil çıkışında denizin soğuk suyuna atladı.

Ayasofya Camii’nde sabah namazı kıldıktan sonra İstanbul Boğazı’nın buz gibi suyunda yüzdüler

Hüseyin Kahraman, yaz, kış demeden Sarayburnu Sahilinde yüzdüklerini belirterek, "Biz burada sabah sporu yapıyoruz. Arkadaşlarla birlikte şifa için suya giriyoruz. Kar, fırtına, yağmur fark etmiyor. Her gün geliyoruz. Üşümüyoruz" dedi.

Ayasofya Camii’nde sabah namazı kıldıktan sonra İstanbul Boğazı’nın buz gibi suyunda yüzdüler

Kahraman, gruplarında matbaacı, telefoncu, pastanede çalışan, doktor, kahveci, avukat ve farklı mesleklerden birçok kişiyle birlikte bu etkinliğe devam ettiklerini söyledi.

Ayasofya Camii’nde sabah namazı kıldıktan sonra İstanbul Boğazı’nın buz gibi suyunda yüzdüler

Sürekli yüzdükleri için vücutlarının soğuk suya alıştığını anlatan Kahraman, sıklıkla suya girmeyenlerin, soğuk havada denize girmeleri durumunda hipotermi olacakları uyarısında bulundu.

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