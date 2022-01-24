Ayasofya Camii'nde sabah namazı kıldıktan sonra İstanbul Boğazı'nın buz gibi suyunda yüzdüler
İstanbul'da kar yağışı ve soğuk hava devam ederken, kendilerine "Sarayburnu Fatihleri" adını veren grup Ayasofya Camii'nde sabah namazının ardından denize girdi. Gruptakiler, Gülhane Parkı sahil çıkışında denizin soğuk suyuna atladı. Selahattin Şenyuva da soğuk suyu şifa olarak gördükleri için yüzdüklerini ifade ederek, "Yüzmeye yeni başlayanlar için hipotermi tehlikesi var. Doktordan raporları olanlar bunlara dikkat edip gelecekler. Yazdan beri biz devam ettiğimiz için bize zarar vermiyor. Suda durduğumuz süreye dikkat ediyoruz. Hipotermiye girmemek ve hasta olmamak için. Buna çok dikkat ederek yüzmek lazım" diye konuştu.
24.01.2022 12:02
- Son Güncelleme: 24.01.2022 12:02
İstanbul'da kar yağışı ve soğuk hava devam ederken, kendilerine "Sarayburnu Fatihleri" adını veren grup denize girdi.
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde sabah namazını kıldıktan sonra Sarayburnu sahiline gelen grup üyeleri, kayalıklarda soyundu ve ardından ısınmak için bir süre koştu. Gruptakiler, Gülhane Parkı sahil çıkışında denizin soğuk suyuna atladı.
Hüseyin Kahraman, yaz, kış demeden Sarayburnu Sahilinde yüzdüklerini belirterek, "Biz burada sabah sporu yapıyoruz. Arkadaşlarla birlikte şifa için suya giriyoruz. Kar, fırtına, yağmur fark etmiyor. Her gün geliyoruz. Üşümüyoruz" dedi.