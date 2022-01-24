Ayasofya Camii’nde sabah namazı kıldıktan sonra İstanbul Boğazı’nın buz gibi suyunda yüzdüler

Hüseyin Kahraman, yaz, kış demeden Sarayburnu Sahilinde yüzdüklerini belirterek, "Biz burada sabah sporu yapıyoruz. Arkadaşlarla birlikte şifa için suya giriyoruz. Kar, fırtına, yağmur fark etmiyor. Her gün geliyoruz. Üşümüyoruz" dedi.