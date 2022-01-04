Pitbull saldırısında yaralanan Asiye hastanede bakın ne istemiş! Babası açıkladı: Hayırseverler gönderdi
Gaziantep'te pitbull saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'da doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş, kızının yakın zamanda ameliyat olacağını hatırlatarak "Asiye'nin birkaç isteği vardı. Biraz oyuncak istedi. Hayırseverler tarafından oyuncak geldi. Hamburgeri çok seviyordu, hamburger aldık. Asiye için sadece dua edin" açıklamasında bulundu. Baba Hüseyin Ateş "Allah razı olsun. Devlet büyükleri A'dan Z'ye bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor" dedi.
04.01.2022 14:33
- Son Güncelleme: 04.01.2022 14:35
'YAKIN ZAMANDA OLACAK'
Asiye'nin durumunun önceki günlere göre daha iyi olduğunu belirten baba Hüseyin Ateş "Bugünlerde yüzündeki sinir damarlarından tekrar ameliyat olması gerekiyor. Yakın zamanda olacak.
Asiye'nin birkaç isteği vardı. Biraz oyuncak istedi. Hayırseverler tarafından oyuncak geldi. Hamburgeri çok seviyordu, hamburger aldık.