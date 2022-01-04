Vav TV İzle
Haberler Yaşam Pitbull saldırısında yaralanan Asiye hastanede bakın ne istemiş! Babası açıkladı: Hayırseverler gönderdi

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye hastanede bakın ne istemiş! Babası açıkladı: Hayırseverler gönderdi

Gaziantep'te pitbull saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'da doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş, kızının yakın zamanda ameliyat olacağını hatırlatarak "Asiye'nin birkaç isteği vardı. Biraz oyuncak istedi. Hayırseverler tarafından oyuncak geldi. Hamburgeri çok seviyordu, hamburger aldık. Asiye için sadece dua edin" açıklamasında bulundu. Baba Hüseyin Ateş "Allah razı olsun. Devlet büyükleri A'dan Z'ye bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor" dedi.

04.01.2022 14:33 - Son Güncelleme: 04.01.2022 14:35
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye hastanede bakın ne istemiş! Babası açıkladı: Hayırseverler gönderdi

Gaziantep'te geçen 22 Aralık'ta oturdukları sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 26 Aralık'ta 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye hastanede bakın ne istemiş! Babası açıkladı: Hayırseverler gönderdi

Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği Asiye, çocuk yoğun bakım servisine alındı. Operasyonun 50'nci saatinde Asiye'nin uyandırılma süreci başladı.

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye hastanede bakın ne istemiş! Babası açıkladı: Hayırseverler gönderdi

Tamamen uyandırılan Asiye, yoğun bakımdaki cihaz desteğinden de ayrılarak normal servise alındı.

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye hastanede bakın ne istemiş! Babası açıkladı: Hayırseverler gönderdi

'YAKIN ZAMANDA OLACAK'
Asiye'nin durumunun önceki günlere göre daha iyi olduğunu belirten baba Hüseyin Ateş "Bugünlerde yüzündeki sinir damarlarından tekrar ameliyat olması gerekiyor. Yakın zamanda olacak.

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye hastanede bakın ne istemiş! Babası açıkladı: Hayırseverler gönderdi

Asiye'nin birkaç isteği vardı. Biraz oyuncak istedi. Hayırseverler tarafından oyuncak geldi. Hamburgeri çok seviyordu, hamburger aldık.

SON DAKİKA