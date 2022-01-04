İzmir'de öğrencilere taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Kantincinin sözleşmesi feshedildi
Son dakika haberine göre İzmir'de, ortaokulda 4 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan kantinci T.D.'nin sözleşmesi feshedildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce idari soruşturma başlatılırken, araştırma yapması için müfettiş görevlendirildi. Müfettişin hem velilerle hem de okul idarecileriyle görüşeceği ve olay hakkında detaylı rapor hazırlayacağı öğrenildi.
04.01.2022 17:27
- Son Güncelleme: 04.01.2022 17:28
Karabağlar ilçesindeki ortaokulda kantincilik yapan T.D., iddiaya göre, 7'nci ve 8'inci sınıfa giden 4 öğrenciyi taciz etti. Öğrencilerin olayı anlatması üzerine aileler, polise giderek, şikayetçi oldu.
Okul önünde toplanan veliler de tacizin okul yönetimi ve bazı öğretmenler tarafından bilinmesine rağmen üzerinin örtülmeye çalışıldığını öne sürdü.