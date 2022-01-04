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İzmir'de öğrencilere taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Kantincinin sözleşmesi feshedildi

Son dakika haberine göre İzmir'de, ortaokulda 4 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan kantinci T.D.'nin sözleşmesi feshedildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce idari soruşturma başlatılırken, araştırma yapması için müfettiş görevlendirildi. Müfettişin hem velilerle hem de okul idarecileriyle görüşeceği ve olay hakkında detaylı rapor hazırlayacağı öğrenildi.

04.01.2022 17:27 - Son Güncelleme: 04.01.2022 17:28
İzmir’de öğrencilere taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Kantincinin sözleşmesi feshedildi

İzmir'de, ortaokulda 4 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan kantinci T.D.'nin sözleşmesi feshedildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce idari soruşturma başlatılırken, araştırma yapması için müfettiş görevlendirildi.

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İzmir’de öğrencilere taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Kantincinin sözleşmesi feshedildi

Karabağlar ilçesindeki ortaokulda kantincilik yapan T.D., iddiaya göre, 7'nci ve 8'inci sınıfa giden 4 öğrenciyi taciz etti. Öğrencilerin olayı anlatması üzerine aileler, polise giderek, şikayetçi oldu.

İzmir’de öğrencilere taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Kantincinin sözleşmesi feshedildi

Bunun üzerine gözaltına alınan T.D., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir’de öğrencilere taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Kantincinin sözleşmesi feshedildi

Okul önünde toplanan veliler de tacizin okul yönetimi ve bazı öğretmenler tarafından bilinmesine rağmen üzerinin örtülmeye çalışıldığını öne sürdü.

İzmir’de öğrencilere taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Kantincinin sözleşmesi feshedildi

Okul yönetimi ile görüşmek isteyen veliler, içeri alınmayınca gerginlik yaşandı.

İzmir’de öğrencilere taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Kantincinin sözleşmesi feshedildi

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili idari soruşturma başlatırken, konuyu araştırması için de müfettiş görevlendirdi.

İzmir’de öğrencilere taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Kantincinin sözleşmesi feshedildi

Müfettişin hem velilerle hem de okul idarecileriyle görüşeceği ve olay hakkında detaylı rapor hazırlayacağı öğrenildi.

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