Denize sıfır bedava 'çardaklı' tatil! Belediye harekete geçti! Caretta caretta yuvaları...

Yöre sakinlerinin yıllardır o bölgede çardak kurarak tatil yaptığını anlatan Şahin, "Bu yıl sahildeki görüntü alışılmışın dışına çıktı. Sadece bölge halkı değil, farklı yerlerden gelenler de oldu. Bu da sorunları artırdı. Belediye imkanlarıyla kontrol altına alınabilmesi için neler yapılması gerekiyor, onları değerlendiriyoruz. Bölgeyle ilgili mutlaka bir çalışma yapılacak." diye konuştu.