Denize sıfır bedava 'çardaklı' tatil! Belediye harekete geçti! Caretta caretta yuvaları...
Antalya'da denize sıfır bedava 'çardaklı tatil' için harekete geçilecek. Antalya'nın çardaklar kurulan Kumköy sahilinde doğal hayatın etkilenmesinin önüne geçilmesi için Aksu Belediyesi çalışma gerçekleştirecek. Aksu Belediye Başkanı, "Ancak çardakların inşaatı ve tadilatı ise haziran ayında yapılıyor. Bunlar yapılırken kumsalın yapısına ciddi zararlar veriliyor. Traktörlerle kumluk bölgeye giriliyor. Kirlilik çok fazla oluyor." dedi.
04.01.2022 13:53
- Son Güncelleme: 04.01.2022 14:16
Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde mahalle sakinlerinin dışında farklı illerden gelenlerin de bölgede çadır ve çardak kurması, başta caretta carettalar olmak üzere doğal yaşamı tehdit eder hale geldi.
Yöre sakinlerinin yıllardır o bölgede çardak kurarak tatil yaptığını anlatan Şahin, "Bu yıl sahildeki görüntü alışılmışın dışına çıktı. Sadece bölge halkı değil, farklı yerlerden gelenler de oldu. Bu da sorunları artırdı. Belediye imkanlarıyla kontrol altına alınabilmesi için neler yapılması gerekiyor, onları değerlendiriyoruz. Bölgeyle ilgili mutlaka bir çalışma yapılacak." diye konuştu.