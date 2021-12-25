Aksaray'da 10 yaşındaki öğrenciyi darbeden matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin ifadesi pes dedirtti
Son dakika.... Aksaray'da 10 yaşındaki öğrencisi T.K.'nin boğazını sıkıp, darbeden ve hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istenen matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin ifadesi ortaya çıktı. Ali Rıza Y.'nin, iddianamede yer alan ifadesinde, "T.K. hakkımda sınıfta sigara içtiğim ve öğrencilere küfrettiğim yönünde söylentiler çıkardı. Bu nedenle okul yönetimi ile aram bozuldu" dediği öğrenildi. T.K.'nin ailesinin avukatı Ali Oğuz Şahin de "Sanık, olaydan sonra derhal gözaltına alındı. İdari olarak şu an açığa alınmış vaziyette. Biz de olayın takipçisi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Sanık 'basit yaralama' değil; 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçunu işledi. Bu suçtan en üst sınırdan ceza alabilmesi ve bir daha kimsenin böyle olaylara cesaret edememesi için gayret gösteriyoruz" dedi.
Olay, 14 Aralık'ta, Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi. Matematik öğretmeni Ali Rıza Y., bir öğrencisinin 'Hocam, T.K. sizin hakkınızda küfretti' demesi ile sınıftaki T.K.'yi koridora çıkardı.
Neden küfrettiğini T.K.'ye soran Ali Rıza Y., öğrencisini defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı. Gürültüleri duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden aldı.
İL MİLLİ EĞİTİM GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI
Gözaltına alınan Ali Rıza Y., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma açıp görevinden uzaklaştırdı.
Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise Ali Rıza Y. hakkında 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan üst sınırdan ceza verilmesi talep edildi.