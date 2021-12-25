Aksaray’da 10 yaşındaki öğrenciyi darbeden matematik öğretmeni Ali Rıza Y.’nin ifadesi pes dedirtti

Olay, 14 Aralık'ta, Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi. Matematik öğretmeni Ali Rıza Y., bir öğrencisinin 'Hocam, T.K. sizin hakkınızda küfretti' demesi ile sınıftaki T.K.'yi koridora çıkardı.