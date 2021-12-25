Her söylediği bir bir çıkan kahin Baba Vanga'nın korkunç kehanetini duyan 2021 yılını mumla arayacak! Baba Vanga 2022 kehanetleri şok etti!

1996'da öldüğünde 85 yaşında olan Baba Vanga, pek çok doğal felaketi ve küresel çapta etkisi olan olayları önceden bildiğine inanıldığı için pek çok komplo teorisyeni arasında oldukça popüler bir figür.

Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak anılan Vanga ölmeden önce önümüzdeki yüzyıllar için yaptığı öngörülerde 2018'i de es geçmedi.