Pınar Gültekin davasında salon karıştı! Cemal Metin Avcı konuştu Rezan Epözdemir mahkeme salonundan çıkarıldı

"AİLENİN ONURU ŞEREFİ VE HAYSİYETİ AYAKLAR ALTINA ALINDI"

Pınar Gültekin cinayeti davasının 8'inci duruşması, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı SEGBİS aracılığı ile katılırken, cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan sanığın babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan da duruşmada hazır bulundu.