Pınar Gültekin davasında salon karıştı! Cemal Metin Avcı konuştu Rezan Epözdemir mahkeme salonundan çıkarıldı
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i önce öldürüp sonra varilde yakan Cemal Metin Avcı'nın yargılanmasına devam ediliyor. Cemal Metin Avcı, son duruşmada söyledikleri ile mahkeme salonunu karıştırdı. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Avcı'ya tepki gösterdi ve salondan dışarı çıkarıldı.
Pınar Gültekin, Muğla Ula'da 16 Temmuz 2020 günü kaybolmuş birkaç gün sonra genç kızın cansız bedeni bulunmuştu. Gültekin'in, eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Cemal Metin Avcı tarafından katledildiği ortaya çıkmıştı.
Cinayete ilişkin dün görülen duruşmada sanık Cemal Metin Avcı ile Gültekin ailesinin arasında gelirim yaşandı. Mahkeme heyeti tarafından itirazı reddedilen Epözdemir duruşma salonundan çıkarıldı.
"AİLENİN ONURU ŞEREFİ VE HAYSİYETİ AYAKLAR ALTINA ALINDI"
Pınar Gültekin cinayeti davasının 8'inci duruşması, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı SEGBİS aracılığı ile katılırken, cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan sanığın babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan da duruşmada hazır bulundu.
Duruşmada ABD'den Pınar Gültekin'in kullandığı telefon şifresinin gönderildiği, veriler üzerinde yapılan inceleme sonrası Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Amirliği tarafından düzenlenen raporun mahkemeye geldiği belirtildi.