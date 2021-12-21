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Büyük İskender'in askerlerinin şehriydi! Blaundos Antik Kenti'nde büyük keşif

Büyük İskender'in askerlerinin şehri olarak da bilinen Uşak'taki Blaundos Antik Kenti'nde süren kazı çalışmalarında "bereketin sembolü Demeter"in sunak alanı bulundu. Kurban kesilen alan olan sunağın yaklaşık 5x4 metre ölçülerinde en az iki basamaklı yapıya sahip olduğu açıklandı.

21.12.2021 12:35 - Son Güncelleme: 21.12.2021 12:35
Büyük İskender’in askerlerinin şehriydi! Blaundos Antik Kenti’nde büyük keşif

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde, mitolojide tarım ve bereketin sembolü olarak bilinen tanrıça Demeter'e ait tapınakta sunak (kurban kesilen dini alan) alanı ortaya çıkarıldı.

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Büyük İskender’in askerlerinin şehriydi! Blaundos Antik Kenti’nde büyük keşif

Büyük İskender'in Anadolu seferiyle Makedonya'dan gelen askerlerin yerleştiği kent olarak adlandırılan ve derin vadilerle çevrili tepeye kurulu Blaundos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında bu yıl Demeter Tapınağı'nın yer aldığı alana yoğunlaşıldı.

Büyük İskender’in askerlerinin şehriydi! Blaundos Antik Kenti’nde büyük keşif

Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Can başkanlığında yürütülen çalışmalarda, mitolojide tarım, tahıl ve hasadı simgeleyen tanrıça Demeter'in tapınağının avlu kısmında sunak alanı bulundu.

Büyük İskender’in askerlerinin şehriydi! Blaundos Antik Kenti’nde büyük keşif

Kazı ekibince yapının çevresinde yürütülen çalışmalarda ise Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen su sarnıcına ulaşıldı.

Büyük İskender’in askerlerinin şehriydi! Blaundos Antik Kenti’nde büyük keşif

Kazı Başkanı Prof. Dr. Birol Can, 2021 sezonu kazılarında kentin merkezindeki Demeter Kutsal Alanı'na yoğunlaştıklarını söyledi.

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