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Adana'da işkenceci çete! İşkence yaptılar; elektro şok verdiler, çıplak halde sokağa attılar

Adana'da işkenceci çete! Bir kişiyi kaçırıp işkence yapıp, elektro şok verdikten sonra çıplak halde bıraktığı öne sürülen 3 zanlı ile onlara yardım ettiği iddia edilen biri kadın 2 kişi yakalandı. İşte dehşete düşüren haberin detayları...

20.12.2021 10:57 - Son Güncelleme: 20.12.2021 10:57
Adana’da işkenceci çete! İşkence yaptılar; elektro şok verdiler, çıplak halde sokağa attılar

11 Aralık'ta saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden çıkan A.Ç. (22), yanına gelen 3 kişi tarafından otomobille kaçırıldı.

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Adana’da işkenceci çete! İşkence yaptılar; elektro şok verdiler, çıplak halde sokağa attılar

Şüpheliler, Seyhan ilçesindeki bir ofise götürdüğü A.Ç.'yi saatlerce dövdükten sonra elektro şok vererek işkence uyguladı. Şüpheliler, cep telefonu ve 100 lirasını gasp ettikleri A.Ç'yi, sabaha karşı çıplak halde evinin önüne geri bıraktı.

Adana’da işkenceci çete! İşkence yaptılar; elektro şok verdiler, çıplak halde sokağa attılar

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne giden A.Ç.'nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Adana’da işkenceci çete! İşkence yaptılar; elektro şok verdiler, çıplak halde sokağa attılar

Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin Umut Ç. (22), kardeşi Ahmet Ç. (19) ile arkadaşları Mehmet T. (28) olduğunu tespit etti.

Adana’da işkenceci çete! İşkence yaptılar; elektro şok verdiler, çıplak halde sokağa attılar

A.Ç.'nin işkence gördüğü ofise özel harekat polisleriyle düzenlenen operasyonda, kardeşler gözaltına alındı. Ofiste yapılan aramalarda 3 tabanca, elektroşok cihazı ile bıçak ele geçirildi.

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