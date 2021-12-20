Adana'da işkenceci çete! İşkence yaptılar; elektro şok verdiler, çıplak halde sokağa attılar
Adana'da işkenceci çete! Bir kişiyi kaçırıp işkence yapıp, elektro şok verdikten sonra çıplak halde bıraktığı öne sürülen 3 zanlı ile onlara yardım ettiği iddia edilen biri kadın 2 kişi yakalandı. İşte dehşete düşüren haberin detayları...
20.12.2021 10:57
- Son Güncelleme: 20.12.2021 10:57
Şüpheliler, Seyhan ilçesindeki bir ofise götürdüğü A.Ç.'yi saatlerce dövdükten sonra elektro şok vererek işkence uyguladı. Şüpheliler, cep telefonu ve 100 lirasını gasp ettikleri A.Ç'yi, sabaha karşı çıplak halde evinin önüne geri bıraktı.
A.Ç.'nin işkence gördüğü ofise özel harekat polisleriyle düzenlenen operasyonda, kardeşler gözaltına alındı. Ofiste yapılan aramalarda 3 tabanca, elektroşok cihazı ile bıçak ele geçirildi.