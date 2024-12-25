PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Bir ayağı Londra’da! Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel’in İngiltere’deki lüks evi göz kamaştırdı! Malzemeleri Türkiye’den seçmişti...

Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten; Ali, Han, Leyla adlarında üç evladı olan Bergüzar Korel, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Mehmet Günsür ile başrolünü üstlendiği Annem Ankara dizisiyle televizyon ekranlarına dönen Korel, bu kez Londra'daki lüks eviyle gündeme geldi. Zuhal karakterini canlandırdığı Annem Ankara'nın çekimleri başlamadan önce yılın belli zamanlarını Londra'da geçiren oyuncunun oradaki evi de merak konusu oldu. Korel'in malzemelerini Türkiye'den seçtiği dubleks evini görenler ise hayran kaldı. İşte Bergüzar Korel'in uzun süre tadilat ve dekorasyonuyla uğraştığı İngiltere'deki evi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 09:39 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 09:39
Bir ayağı Londra’da! Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel’in İngiltere’deki lüks evi göz kamaştırdı! Malzemeleri Türkiye’den seçmişti...

Bergüzar Korel, Binbir Gece dizisinde başrolü paylaştığı Halit Ergenç ile 2009 senesinde dünyaevine girdi. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikilinin bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı oldu.

Bir ayağı Londra’da! Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel’in İngiltere’deki lüks evi göz kamaştırdı! Malzemeleri Türkiye’den seçmişti...

Çocuklarını gözlerden uzak büyüten Korel, sosyal medya paylaşımlarında evlatlarına sık sık yer verdi ancak yüzlerini göstermekten kaçındı.

Bir ayağı Londra’da! Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel’in İngiltere’deki lüks evi göz kamaştırdı! Malzemeleri Türkiye’den seçmişti...

Bir dönem annelik üzerine yaptığı paylaşımlarla gündem olan ünlü oyuncu, son zamanlarda ise ekranlara dönerek adından söz ettirdi.

Bir ayağı Londra’da! Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel’in İngiltere’deki lüks evi göz kamaştırdı! Malzemeleri Türkiye’den seçmişti...

Annem Ankara dizisiyle televizyon ekranlarına dönen Korel, bu kez Londra'daki lüks eviyle gündeme geldi.

Bir ayağı Londra’da! Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel’in İngiltere’deki lüks evi göz kamaştırdı! Malzemeleri Türkiye’den seçmişti...

Zuhal karakterini canlandırdığı Annem Ankara'nın çekimleri başlamadan önce yılın belli zamanlarını Londra'da geçiren oyuncunun oradaki evi de merak konusu oldu.

Bir ayağı Londra’da! Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel’in İngiltere’deki lüks evi göz kamaştırdı! Malzemeleri Türkiye’den seçmişti...

Londra'da dubleks bir eve yerleşen Bergüzar Korel, taşınma sırasında yaşadıklarını ve evinin dekorasyonunu sık sık takipçileriyle paylaşmıştı.

Bir ayağı Londra’da! Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel’in İngiltere’deki lüks evi göz kamaştırdı! Malzemeleri Türkiye’den seçmişti...

O dönem en büyük problemi taharet musluğu olan ve bu sorunu bir Türk firmasıyla çözen ünlü oyuncu, evinin malzemelerini de Türkiye'den seçtiğini dile getirmişti.

Bir ayağı Londra’da! Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel’in İngiltere’deki lüks evi göz kamaştırdı! Malzemeleri Türkiye’den seçmişti...

İşte Bergüzar Korel'in uzun süre tadilat ve dekorasyonuyla uğraştığı İngiltere'deki evinde kareler...

Bir ayağı Londra’da! Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel’in İngiltere’deki lüks evi göz kamaştırdı! Malzemeleri Türkiye’den seçmişti...

Bergüzar Korel'in İngiltere'deki evinde kareler...

Bir ayağı Londra’da! Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel’in İngiltere’deki lüks evi göz kamaştırdı! Malzemeleri Türkiye’den seçmişti...

Bergüzar Korel'in İngiltere'deki evinde kareler...

Bir ayağı Londra’da! Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel’in İngiltere’deki lüks evi göz kamaştırdı! Malzemeleri Türkiye’den seçmişti...

Bergüzar Korel'in İngiltere'deki evinde kareler...

Bir ayağı Londra’da! Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel’in İngiltere’deki lüks evi göz kamaştırdı! Malzemeleri Türkiye’den seçmişti...

Bergüzar Korel'in İngiltere'deki evinde kareler...

Bir ayağı Londra’da! Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel’in İngiltere’deki lüks evi göz kamaştırdı! Malzemeleri Türkiye’den seçmişti...

Bergüzar Korel'in İngiltere'deki evinde kareler...

Bir ayağı Londra’da! Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel’in İngiltere’deki lüks evi göz kamaştırdı! Malzemeleri Türkiye’den seçmişti...

Bergüzar Korel'in İngiltere'deki evinde kareler...

Bir ayağı Londra’da! Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel’in İngiltere’deki lüks evi göz kamaştırdı! Malzemeleri Türkiye’den seçmişti...

Bergüzar Korel'in İngiltere'deki evinde kareler...

Bir ayağı Londra’da! Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel’in İngiltere’deki lüks evi göz kamaştırdı! Malzemeleri Türkiye’den seçmişti...

Bergüzar Korel'in İngiltere'deki evinde kareler...

Bir ayağı Londra’da! Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel’in İngiltere’deki lüks evi göz kamaştırdı! Malzemeleri Türkiye’den seçmişti...

Bergüzar Korel'in İngiltere'deki evinde kareler...

Bir ayağı Londra’da! Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel’in İngiltere’deki lüks evi göz kamaştırdı! Malzemeleri Türkiye’den seçmişti...

Bergüzar Korel, Londra'dayken İstanbul'daki evine olan özlemini dile getirmişti.