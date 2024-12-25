Bir ayağı Londra’da! Annem Ankara’nın Zuhal’i Bergüzar Korel’in İngiltere’deki lüks evi göz kamaştırdı! Malzemeleri Türkiye’den seçmişti...

Bergüzar Korel, Binbir Gece dizisinde başrolü paylaştığı Halit Ergenç ile 2009 senesinde dünyaevine girdi. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikilinin bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı oldu.
Çocuklarını gözlerden uzak büyüten Korel, sosyal medya paylaşımlarında evlatlarına sık sık yer verdi ancak yüzlerini göstermekten kaçındı.
Bir dönem annelik üzerine yaptığı paylaşımlarla gündem olan ünlü oyuncu, son zamanlarda ise ekranlara dönerek adından söz ettirdi.
Annem Ankara dizisiyle televizyon ekranlarına dönen Korel, bu kez Londra'daki lüks eviyle gündeme geldi.
Zuhal karakterini canlandırdığı Annem Ankara'nın çekimleri başlamadan önce yılın belli zamanlarını Londra'da geçiren oyuncunun oradaki evi de merak konusu oldu.
Londra'da dubleks bir eve yerleşen Bergüzar Korel, taşınma sırasında yaşadıklarını ve evinin dekorasyonunu sık sık takipçileriyle paylaşmıştı.
O dönem en büyük problemi taharet musluğu olan ve bu sorunu bir Türk firmasıyla çözen ünlü oyuncu, evinin malzemelerini de Türkiye'den seçtiğini dile getirmişti.
İşte Bergüzar Korel'in uzun süre tadilat ve dekorasyonuyla uğraştığı İngiltere'deki evinde kareler...
Bergüzar Korel'in İngiltere'deki evinde kareler...
Bergüzar Korel'in İngiltere'deki evinde kareler...
Bergüzar Korel'in İngiltere'deki evinde kareler...
Bergüzar Korel'in İngiltere'deki evinde kareler...
Bergüzar Korel, Londra'dayken İstanbul'daki evine olan özlemini dile getirmişti.