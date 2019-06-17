Pet şişeyi çöpe atmak yerine öyle bir şey yaptı ki! Youtube videosu milyonlar izlendi

Youtube videosu izlemek son zamanlarda milyonlarca insan için vazgeçilmez eğlence alanlarından bir tanesi. Youtube'ta en çok izlenen video tarzlarından biri de becerikli ellerin atık malzemeleri değerlendirerek yaptığı eserler. Son olarak pet şişeyi çöpe atmak yerine üzerinde saatlerce uğraşan İngiliz tasarımcı ortaya çıkardığı ürünle izleyenleri çok şaşırttı. İngiliz mühendisin aklına gelen ilginç fikir Youtube'ta büyük ses getirdi. Önce pet şişeyi aldı, kesti. Daha sonra bakın telefonuna ne yaptı?

17.06.2019 09:53 - Son Güncelleme: 17.06.2019 09:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





