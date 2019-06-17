Günlük burç yorumları – 17 Haziran 2019 Pazartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 17 Haziran Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Hayatta her şey birbiri ile bağlantılı ve öğreticidir. Bugünlerde sınırınızı fark etmeli ve bu sınırı geçen insanlara da müsade etmemelisiniz. Maddi konularda istediğiniz çizgiyi Güven arayışın ön plana çıkıyor. Sabırsız tavırların hayatının her alanına yansırken, motive olmakta zorlanabilirsin.tutturamadığınız için, bir türlü karamsarlıktan kurtulamıyorsunuz. Bugün, bildiğiniz konuların detaylarını kesinlikle araştırmalısınız. Sezgilerinize çok fazla güvenmenize karşın, olayların iç yüzü farklı olabilir.
BOĞA:
Kendinizi verimli buluyor ve bu uğurda hedeflerinize yürüyorsunuz. Hem kendi hayatınızda hem de çevrenizde pozitif bir etki yaratacaksınız. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konularda kullanacaksınız. Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz. Fazla konuşmaktansa çalışmayı tercih edenlerdensiniz. Ancak gece uykularınızı ihmal etmeyin. Ben değil etrafımdakiler yavaş dediğin bir gündesin. Değerlendirmediğin iş teklifini yeniden gündemine alabilirsin.
İKİZLER:
Sezgilerinizin güçlendiğini hissedebilirsiniz. İş açısından baktığımızda bugünlerde mutlu olabileceğiniz şeyler yaşayacaksınız. Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize doğru çekeceksiniz. Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Bugün karşıt burcunda dolunay gerçekleşecek. Bugünden itibaren hiç olmadığın kadar şanslı olacaksın.
YENGEÇ:
Doğaya olan sevginiz ya da doğanın size verdiği güç tartışılamaz. Kendinizi dingin hissetmek için elementleri evinizde de kullanabilirsiniz. Aşk yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler her an gündeme gelebilir. Enerjik ve şu sıralar yaşam zevkiyle dolusunuz. Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz çekim gücü gelişebilir. Arkadaşlarınızın sunacağı eğlenceli tekliflere hazır olun. Eski dostlarını özlediğini fark edeceksin. Bugün tüm kırgınlıklarını unutman için gökyüzü sana destek olacak.
ASLAN:
Bugünlerde çabuk sinirlenebildiğiniz için biraz sakinleşmeye ihtiyacınız var. Eviniz ya da belli ortamlarınızda mavi rengi kullanabilirsiniz. Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Mantık ve akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor. Bugün Ay'ın verdiği etkilerle, kişisel deneyimlerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Her cümlenin arkasında iyi ya da kötü bir niyet aramamalısın. Çevrenle olan ilişkilerinin güçlendiği bir gündesin.