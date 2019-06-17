Günlük burç yorumları – 17 Haziran 2019 Pazartesi

ASLAN:

Bugünlerde çabuk sinirlenebildiğiniz için biraz sakinleşmeye ihtiyacınız var. Eviniz ya da belli ortamlarınızda mavi rengi kullanabilirsiniz. Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Mantık ve akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor. Bugün Ay'ın verdiği etkilerle, kişisel deneyimlerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Her cümlenin arkasında iyi ya da kötü bir niyet aramamalısın. Çevrenle olan ilişkilerinin güçlendiği bir gündesin.