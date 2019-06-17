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BİM'de cuma indirimleri belli oldu! 21 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda züccaciye ürünleri dikkat çekiyor

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günü satışa çıkacak ürünler listesinde züccaciye ürünleri dikkat çekiyor. Elektronik ürünlere ağırlık verilen BİM'de hava soğutucu, buharlı ürü, davul fırın, çay makinesi cuma günü satışa çıkacak. Öte yandan tekstil ürünleri de cuma günü satışa çıkacak ürünler arasında. Peki, bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte 21 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu...

17.06.2019 16:24 - Son Güncelleme: 17.06.2019 17:17
BİM'de cuma indirimleri belli oldu! 21 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda züccaciye ürünleri dikkat çekiyor

21 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Haftada iki kere indirimli ürünler kataloğu yayınlayan BİM marketlerin, cuma günü kampanyaları belli oldu. BİM'in resmi internet adresi üzerinden yayınlanan katalogda züccaciye ürünleri dikkat çekiyor. Peki, BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 21 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de cuma indirimleri belli oldu! 21 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda züccaciye ürünleri dikkat çekiyor

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (21 HAZİRAN 2019)

Hava Soğutucu

• 24 saat zaman ayarı
• Su göstergesi
• Soğutma özelliği
• İyonizer özelliği
• 123 m/s rüzgar hızı
• Dokunmatik LCD Panel
• Doğal Nemlendirme
• Uzaktan Kumanda
• Hava Temizleme
• Sessiz Çalışma

BİM'de cuma indirimleri belli oldu! 21 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda züccaciye ürünleri dikkat çekiyor

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (21 HAZİRAN 2019)

Buharlı Ütü Fakir

• Seramik taban
• 2600 W
• Şok buhar oranı 120 gr
• Devamlı buhar oranı 30 gr/dakika
• Dikey buhar çıkışı
• Kendi kendini temizleme özelliği
• 330 ml su tankı kapasitesi
• Su damlatmama özelliği

BİM'de cuma indirimleri belli oldu! 21 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda züccaciye ürünleri dikkat çekiyor

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (21 HAZİRAN 2019)

Davul Fırın Akel

• Emaye tepsi
• Cam elyaf kaplama yanmaz kablo takımı
• Sarma aparatı
• Paslanmaz rezistans

BİM'de cuma indirimleri belli oldu! 21 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda züccaciye ürünleri dikkat çekiyor

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (21 HAZİRAN 2019)

Çay Makinesi KTM 2907

• Tasarruflu demleme sistemi
• 1,8 lt. su ısıtma kapasitesi
• 0,9 lt çay demliği
• Çıkarılabilir paslanmaz filtre
• Paslanmaz gizli rezistans
• Su ısıtıcı veya çay makinesi olarak kullanabilme
• Aşırı ısınma koruması

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