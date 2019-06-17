BİM'de cuma indirimleri belli oldu! 21 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda züccaciye ürünleri dikkat çekiyor

21 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Haftada iki kere indirimli ürünler kataloğu yayınlayan BİM marketlerin, cuma günü kampanyaları belli oldu. BİM'in resmi internet adresi üzerinden yayınlanan katalogda züccaciye ürünleri dikkat çekiyor. Peki, BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 21 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...