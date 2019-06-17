BİM'de cuma indirimleri belli oldu! 21 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda züccaciye ürünleri dikkat çekiyor
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günü satışa çıkacak ürünler listesinde züccaciye ürünleri dikkat çekiyor. Elektronik ürünlere ağırlık verilen BİM'de hava soğutucu, buharlı ürü, davul fırın, çay makinesi cuma günü satışa çıkacak. Öte yandan tekstil ürünleri de cuma günü satışa çıkacak ürünler arasında. Peki, bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte 21 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu...
17.06.2019 16:24
- Son Güncelleme: 17.06.2019 17:17
21 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Haftada iki kere indirimli ürünler kataloğu yayınlayan BİM marketlerin, cuma günü kampanyaları belli oldu. BİM'in resmi internet adresi üzerinden yayınlanan katalogda züccaciye ürünleri dikkat çekiyor. Peki, BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 21 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
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