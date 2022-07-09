Siyasilerden peş peşe Kurban Bayramı mesajları... Mehmetçik vatan nöbetinde
Kurban Bayramının ilk gününde vatandaşlar namazın ardından Kurbanlarını keserken siyasi isimler de tebrik mesajları paylaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bayramımız mübarek olsun." ifadelerine yer verdi. İşte siyasilerin Kurban Bayramı paylaşımları...
09.07.2022 09:27 - Son Güncelleme: 09.07.2022 09:35
Kurban Bayramında vatandaşlar namazın ardından Kurbanlarını kesmeye başladı. Siyasi isimler de paylaştıkları mesajlarla vatandaşların bayramını tebrik etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAYRAM PAYLAŞIMI
Erdoğan sosyam medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyor, bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesini, kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bayramımız mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.
Erdoğan'ın yanısıra diğer siyasiler de paylaşımlarda bulundu.
İşte o paylaşımlardan bazıları;