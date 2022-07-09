Siyasilerden peş peşe Kurban Bayramı mesajları... Mehmetçik vatan nöbetinde

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAYRAM PAYLAŞIMI

Erdoğan sosyam medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyor, bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesini, kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bayramımız mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın yanısıra diğer siyasiler de paylaşımlarda bulundu.

İşte o paylaşımlardan bazıları;