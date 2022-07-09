Hepsi hastaneye koştu! Acemi kasaplar yine iş başında
Kurban Bayramı klasiği haline dönen acemi kasaplar yine kendilerini yaraladı. Kesim sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine akın etti. Kimi kolunu, kimi elini keserken, bazıları da kestiği kurbanlığın darbesiyle yaralandı...
09.07.2022 10:09 - Son Güncelleme: 09.07.2022 10:09
Kurban Bayramı klasiği haline dönen acemi kasaplar yine kendilerini yaraladı. Kesim sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine akın etti.
Kent genelinde kurbanlık keserken yaralanan çok sayıda acemi kasap, hastanelerin acil servislerine akın etti. Hayvan kesimi sırasında el, kol, bacak gibi çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar tedavi için hastanelere koştu.
Sabah saatlerinden itibaren hastaneye gelmeye başlayan acemi kasaplar, acil servislerde yoğunluğa neden oldu.