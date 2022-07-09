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Hepsi hastaneye koştu! Acemi kasaplar yine iş başında

Kurban Bayramı klasiği haline dönen acemi kasaplar yine kendilerini yaraladı. Kesim sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine akın etti. Kimi kolunu, kimi elini keserken, bazıları da kestiği kurbanlığın darbesiyle yaralandı...

09.07.2022 10:09 - Son Güncelleme: 09.07.2022 10:09
Hepsi hastaneye koştu! Acemi kasaplar yine iş başında

Kurban Bayramı klasiği haline dönen acemi kasaplar yine kendilerini yaraladı. Kesim sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine akın etti.

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Hepsi hastaneye koştu! Acemi kasaplar yine iş başında

Kurban Bayramının ilk gününde bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı.

Hepsi hastaneye koştu! Acemi kasaplar yine iş başında

Kent genelinde kurbanlık keserken yaralanan çok sayıda acemi kasap, hastanelerin acil servislerine akın etti. Hayvan kesimi sırasında el, kol, bacak gibi çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar tedavi için hastanelere koştu.

Hepsi hastaneye koştu! Acemi kasaplar yine iş başında

Sabah saatlerinden itibaren hastaneye gelmeye başlayan acemi kasaplar, acil servislerde yoğunluğa neden oldu.

Hepsi hastaneye koştu! Acemi kasaplar yine iş başında

Sabahın ilk saatlerinde 30'dan fazla acemi kasap gelerek tedavi oldu.

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