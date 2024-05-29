18 yaşındaki Lamia herkesi çileden çıkarttı! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı: Bu bir ahlaksızlık

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te duygusal bir kavuşma yaşandı. Ailesinin yanından kendisinden yaşça büyük bir adam için kaçan 18 yaşındaki Lamia'yı Müge Anlı günler içerisinde buldu. Yayında ailesi ile kavuşan Lamia'nın açıklamaları ise herkesi çileden çıkardı. Telefonla yayına bağlanan kişiler ise Lamia'nın sevgilisi hakkında şoke eden iddialarda bulundu. Gerçekleri bir türlü göremeyen Lamia'nın annesinin feryadı yürekleri dağlarken, o anlarda Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı. İşte detaylar...