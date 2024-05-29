18 yaşındaki Lamia herkesi çileden çıkarttı! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı: Bu bir ahlaksızlık

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te duygusal bir kavuşma yaşandı. Ailesinin yanından kendisinden yaşça büyük bir adam için kaçan 18 yaşındaki Lamia'yı Müge Anlı günler içerisinde buldu. Yayında ailesi ile kavuşan Lamia'nın açıklamaları ise herkesi çileden çıkardı. Telefonla yayına bağlanan kişiler ise Lamia'nın sevgilisi hakkında şoke eden iddialarda bulundu. Gerçekleri bir türlü göremeyen Lamia'nın annesinin feryadı yürekleri dağlarken, o anlarda Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı. İşte detaylar...
Naile Sayınkarakaya ve eşi 18 yaşındaki kızları Lamia'ın 46 yaşındaki bir kişi tarafından kaçırıldığını iddia ederek soluğu Müge Anlı'da aldı.
LAMİA KAÇIRILDI MI?
Acılı anne, kızı Lamia'nın 22 Nisan'da evden ayrıldığını ifade ederek, kendinden yaşça büyük Murat isimli kişi tarafından kaçırıldığını söyledi. Sosyal medyada kızı olduğunu düşündüğü bir kişinin şiddete uğradığı anların videosunu gördüğünü söyleyen annenin sözleri durumun vahametini gözler önüne serdi.
Genç kız Müge Anlı ve ekibinin çalışmalarıyla hızlı bir şekilde bulundu. Bugün yayına ailesi ile yüzleşmek için gelen Lamia, Murat ile birlikteliğini önce reddetti. Daha sonra ise gerçeği kabul etti.