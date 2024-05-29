Pendik’teki parçalanmış cesedin başı orada bulundu! Beyaz kova detayı: O görüntülerdeki şahsın evinde ne arandı?

Türkiye İstanbul Pendik'teki kan donduran olayı konuşuyor. Çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak cesedi bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih ile ilgili soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Elde edilen kamera görüntüsünde beyaz kovayı çöpe boşaltan şüpheli B.D.'nin evinin olay yerine yakın olduğu öğrenildi. Söz konusu çöp konteynerinde cesedin başının bulunduğu ortaya çıktı. Beyaz kova kriminal incelemeye gönderilirken, şüpheli B.D.'nin evinde kan izleri arandı. İşte kan donduran olayın detayları...