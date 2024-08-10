Pendik'te iş makinesi operatörünün Türk bayrağı hassasiyeti duygulandırdı

Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkımını yapan iş makinesi operatörünün Türk bayrağı hassasiyeti izleyenleri duyulandırdı. İşte o anlar...
Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkımını yapan iş makinesi operatörünün, duvardaki Türk bayrağını aldıktan sonra çalışmaya devam etmesi takdir toplarken, bu anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Orhangazi Mahallesi'nde İETT otobüsünün çarpması sonucu kolonunda hasar oluşan 4 katlı binanın yıkımı için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Yıkım çalışması yapan operatör, binanın duvarına asılı Türk bayrağını görünce iş makinesini durdurdu.