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Pendik'te iş makinesi operatörünün Türk bayrağı hassasiyeti duygulandırdı

Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkımını yapan iş makinesi operatörünün Türk bayrağı hassasiyeti izleyenleri duyulandırdı. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 18:53 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 19:06
Pendik’te iş makinesi operatörünün Türk bayrağı hassasiyeti duygulandırdı 1

Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkımını yapan iş makinesi operatörünün, duvardaki Türk bayrağını aldıktan sonra çalışmaya devam etmesi takdir toplarken, bu anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Pendik’te iş makinesi operatörünün Türk bayrağı hassasiyeti duygulandırdı 2

Orhangazi Mahallesi'nde İETT otobüsünün çarpması sonucu kolonunda hasar oluşan 4 katlı binanın yıkımı için başlatılan çalışmalar devam ediyor.


Türk bayrağını görünce yıkımı durdurdu

Pendik’te iş makinesi operatörünün Türk bayrağı hassasiyeti duygulandırdı 3

Yıkım çalışması yapan operatör, binanın duvarına asılı Türk bayrağını görünce iş makinesini durdurdu.

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