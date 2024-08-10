Terör bitti festivaller başladı! Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Cilo Festivali'ne 30 bin kişi katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde 4 bin 135 rakıma sahip Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri Milli Parkı'nda, düzenlenen Cilo Festivali 'ne (Cilo Fest) katıldı.

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Bakan Yerlikaya bölgenin terörden temizlendiğini, düzenlenen bu festivalin ise buna atılan imza olduğunu belirterek, Başta Mehmetçiğimiz olmak üzere İçişleri Bakanlığımızdaki güvenli birimlerimiz, Milli İstihbarat Teşkilatımızla beraber, devletimiz ve milletimizle bir, beraber gece gündüz demeden kardeşliğimizi sonsuza dek sürdürme noktasında kararlıyız dedi.