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Pazar kurulan sokağa araç bırakıldı! Esnaf tekerleklerin altına tepsi koyarak halatla çekti

İstanbul'un olmazsa olmazlarından semt pazarlarında ilginç bir olay yaşandı. Avcılar'da semt pazarı kurulan caddeye park edilen ve sürücüsüne bir türlü ulaşılamayan otomobil, pazarcılar tarafından lastiklerinin altına metal tepsi konularak, halatla çekildi.

DHA
30.07.2021 10:11 - Son Güncelleme: 30.07.2021 10:11
Pazar kurulan sokağa araç bırakıldı! Esnaf tekerleklerin altına tepsi koyarak halatla çekti

Merkez Mahallesi'nde bulunan Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde semt pazarını açmaya gelen esnaf, tezgahlarını kuracakları caddede park halinde otomobil olduğunu gördü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pazar kurulan sokağa araç bırakıldı! Esnaf tekerleklerin altına tepsi koyarak halatla çekti

Esnaf, buradaki binada oturanların kapısını çalarak aracın sahibini sordu. Otomobil üzerinde herhangi bir telefon numarası bulamayan pazarcılar, sahibine ulaşamadıkları aracın çekilmesi için polis ve Avcılar Belediyesi zabıtasına haber verdi.

Pazar kurulan sokağa araç bırakıldı! Esnaf tekerleklerin altına tepsi koyarak halatla çekti

Saat 10.00'a kadarki tüm çabalar sonuç vermedi. Aracın trafik dosyasındaki iki telefon numarasından birisinin kullanılmadığı, birisinin ise cevap vermediği görüldü.

Pazar kurulan sokağa araç bırakıldı! Esnaf tekerleklerin altına tepsi koyarak halatla çekti

Bir pazarcı, 3 hafta önce de benzer olayla karşılaştıklarını o tarihte yaptıkları "3 tişört alana 1 otomobil bedava" esprisini gerçek zanneden sürücünün aracını buraya bırakmış olabileceğini dile getirdi.

Pazar kurulan sokağa araç bırakıldı! Esnaf tekerleklerin altına tepsi koyarak halatla çekti

Pazarcılar geçici çözüm olarak, aracın ucundan kaldırıp, lastiklerinin altına metal tepsiler yerleştirdi. Böylece otomobili ortaya iterek, tezgahlarını yerleştirmeye başladı.