Pazar kurulan sokağa araç bırakıldı! Esnaf tekerleklerin altına tepsi koyarak halatla çekti
İstanbul'un olmazsa olmazlarından semt pazarlarında ilginç bir olay yaşandı. Avcılar'da semt pazarı kurulan caddeye park edilen ve sürücüsüne bir türlü ulaşılamayan otomobil, pazarcılar tarafından lastiklerinin altına metal tepsi konularak, halatla çekildi.
30.07.2021 10:11
- Son Güncelleme: 30.07.2021 10:11
Esnaf, buradaki binada oturanların kapısını çalarak aracın sahibini sordu. Otomobil üzerinde herhangi bir telefon numarası bulamayan pazarcılar, sahibine ulaşamadıkları aracın çekilmesi için polis ve Avcılar Belediyesi zabıtasına haber verdi.