Amatör maçta taraftar sahaya daldı ortalık ringe döndü! Tekme tokat yumruk... O anlar kamerada

Ayazağaspor Kulübü oyuncuları, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla yaşananlara tepki gösterdi. Futbolcular, "Böyle futbol yere batsın, kulüp ayırmaksızın caydırıcı ceza gelmedikçe, altı da üstü de düzelmez bu liglerin" diye isyan etti.