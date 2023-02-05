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Amatör maçta taraftar sahaya daldı ortalık ringe döndü! Tekme tokat yumruk... O anlar kamerada

İstanbul'da oynanan Beykoz 1908 - Ayazağa mücadelesinde maçın ardından iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı. Tartışmaya sahaya atlayan taraftarların da dahil olmasıyla ortalık bir anda savaş alanına döndü. Bazı futbolcular ciddi derecede yara alırken, o anlar saniye saniye görüntülendi.

05.02.2023 11:33 - Son Güncelleme: 05.02.2023 11:55
Amatör maçta taraftar sahaya daldı ortalık ringe döndü! Tekme tokat yumruk... O anlar kamerada

Beykoz 1908 ile Ayazağa arasında oynanan süper amatör lig 5. grup maçının ardından saha karıştı. İki takım oyuncuları arasında başlayan kavgaya tribündeki taraflar da dahil oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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Amatör maçta taraftar sahaya daldı ortalık ringe döndü! Tekme tokat yumruk... O anlar kamerada

Beykoz 1908 ile Ayazağaspor dün saat 14.00'de oynanan Süper Amatör Lig 5. Grup 16. Haftası maçında karşı karşıya geldi. Maç, Beykoz 1908'in 2-1'lik galibiyeti ile sona erdi.

Amatör maçta taraftar sahaya daldı ortalık ringe döndü! Tekme tokat yumruk... O anlar kamerada

Maç sonunda Beykozlular galibiyet sevincini yaşarken, iki takımın oyuncuları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgaya, tribünde takımlarına destek olan Beykozlu taraftarlar da sahaya inerek dahil oldu.

Amatör maçta taraftar sahaya daldı ortalık ringe döndü! Tekme tokat yumruk... O anlar kamerada

Sahada görevli polislerin müdahalesiyle kavga son bulurken, çok sayıda oyuncu yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Amatör maçta taraftar sahaya daldı ortalık ringe döndü! Tekme tokat yumruk... O anlar kamerada

Ayazağaspor Kulübü oyuncuları, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla yaşananlara tepki gösterdi. Futbolcular, "Böyle futbol yere batsın, kulüp ayırmaksızın caydırıcı ceza gelmedikçe, altı da üstü de düzelmez bu liglerin" diye isyan etti.

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