Amatör maçta taraftar sahaya daldı ortalık ringe döndü! Tekme tokat yumruk... O anlar kamerada
İstanbul'da oynanan Beykoz 1908 - Ayazağa mücadelesinde maçın ardından iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı. Tartışmaya sahaya atlayan taraftarların da dahil olmasıyla ortalık bir anda savaş alanına döndü. Bazı futbolcular ciddi derecede yara alırken, o anlar saniye saniye görüntülendi.
05.02.2023 11:33 - Son Güncelleme: 05.02.2023 11:55
Beykoz 1908 ile Ayazağa arasında oynanan süper amatör lig 5. grup maçının ardından saha karıştı. İki takım oyuncuları arasında başlayan kavgaya tribündeki taraflar da dahil oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Ayazağaspor Kulübü oyuncuları, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla yaşananlara tepki gösterdi. Futbolcular, "Böyle futbol yere batsın, kulüp ayırmaksızın caydırıcı ceza gelmedikçe, altı da üstü de düzelmez bu liglerin" diye isyan etti.